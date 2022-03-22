Рекомендуем выбирать продукты, регулирующие уровень гормона стресса кортизола

Сейчас, в условиях войны, большинство из нас испытывает непрекращающееся чувство тревоги, страх и сильнейший стресс, который способен привести к психическим расстройствам и негативно сказаться на здоровье. Справиться с такими эмоциями крайне сложно, да и питаться правильно — практически невозможно. Однако, чтобы избежать других побочных явлений и нежелательных последствий для организма, рекомендуем выбирать продукты, регулирующие уровень гормона стресса кортизола. Естественно, если есть такая возможность. Рассказываем, какие именно.

Молочные продукты

Не зря многим детям перед сном родители дают теплое молоко, дабы немного успокоить организм ребенка и подготовить его ко сну. Молоко действительно снимает напряжение и помогает стабилизировать настроение. Кроме того, в молочных продуктах содержатся магний, минералы, калий и фосфор, которые нормализируют работу нервной системы.

Бананы

Бананы freepik.com

В бананах содержится аминокислота триптофан, которая стимулирует выработку гормона настроения серотонина. Благодаря этому банан способствует снятию тревоги и расслаблению. Также в банане полно калия и магния, нехватка которых может спровоцировать стресс и тревожность.

Яйца

Яйца freepik.com

Яйца — один из лучших источников витамина D, дефицит которого приводит к тревожности и депрессии. Употребление этого продукта улучшает настроение и самочувствие. Кроме того, яйца содержат триптофан, который участвует в выработке серотонина, как и в бананах.

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