Бизнесмен Тимур Хромаев заступился за звездную жену

Украинская ведущая и актриса Маша Ефросинина рассказала о неудачной поездке за границу. В YouTube-программе «Экзамен» знаменитость вспомнила, как на Новый год ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев ввязался в драку в Нидерландах.

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По словам Ефросининой, во время прогулки по улицам Амстердама к ней пристал афроамериканец. Супруг Маши тут же решил заступиться за нее и полез в драку. Вот только он был один на компанию из 12 человек. Но, к счастью, полиция была неподалеку.

«Огромное количество людей на улице, полночь, все гуляют. Все, конечно же, в любых состояниях, которые там только возможны. И нам навстречу шла компания, наверное, человек двенадцать, парней-афроамериканцев. И один из них взял и схватил меня за пятую точку. Типа: «Hey baby!». И мой Тимур, развернувшись, прям полез в драку с этими двенадцатью людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Я ненавижу Амстердам. И я очень переживала, что они его просто убьют. Но полиция была рядом», — поделилась телезвезда.

В каком году случился инцидент, Ефросинина не уточнила.

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