Анна Сагайдачная раскрыла подробности первого брака

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которой в сериале «Крепостная» досталась роль Натали Дорошенко, счастлива в браке с продюсером Евгением Третьяком. Но как выяснилось, это не первый штамп в паспорте звезды. В интервью YouTube-каналу DOROTYE Анна поделилась деталями первого брака, о котором в Сети совершенно нет информации.

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По словам актрисы, она вышла замуж в то время, когда снималась в «Поделись счастьем своим» (сериал вышел на экраны в 2015 году — ред.). Но союз распался уже спустя пару месяцев. Сагайдачная рассекретила, почему ранее никогда публично не говорила о расставании с первым супругом.

«Я об этом (о первом браке — ред.) не говорю. Я говорю о том, что у меня был парень, и не потому, что я пытаюсь кого-то обмануть или что-то скрыть, а потому, что я действительно так считаю. Парень был, мужа не было. Был просто штамп в паспорте, была роспись», — сказала Анна.

Актриса отметила, что подверглась влиянию мамы, которая считала, что звездной дочери пора замуж.

«Я ее никоим образом не виню. Это не ее вина. Решение все равно было мое. Оно всегда остается за тобой. Мама очень хотела, чтобы я вышла наконец-то. Ну, чтобы знаешь, как? Маме спокойней, когда ты замужем, что ли. Ну, она у меня тех старых устоев. На тот момент ей очень хотелось, чтобы я была замужем. Чтобы она за меня, что ли, меньше волновалась», — призналась знаменитость.

Сагайдачная вспомнила, что первый муж не поддерживал ее в актерской профессии и себя «высоко ставил». Это и стало причиной того, что актриса решилась тайно сбежать от супруга. Однажды после возвращения со съемок в Болгарии Анна попросила друга помочь перевезти вещи, пока мужа нет дома.

«Он звонил, он писал, и он пытался узнать, куда же я переехала. Я ни в коем случае не сказала свой адрес. Я очень экстренно нашла квартиру. Это все очень быстро произошло», — вспомнила звезда.

Брак пары был расторгнут дистанционно. По словам Анны, муж сам собрал все необходимые документы.

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