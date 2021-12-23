Коронавирус среди лидеров, но не на первом месте

Государственная служба статистики Украины обнародовала список самых распространенных причин смертей украинцев за период с января по октябрь текущего года.

Так, по данным Госстата наибольшее количество людей ушло из жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний (346 988 человек). 242 239 из них забрала ишемическая болезнь сердца.

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На втором месте среди причин смерти находятся. От рака в 2021 году скончались 61 518 человек.

В тройку лидеров попал и коронавирус, который за год забрал жизни у 54 016 украинцев.

Среди других частых причин смертей в Украине называют несчастные случаи, суициды и убийства (23 075 умерших), болезни органов пищеварения (20 304 человека) и органов дыхания (19 353 людей), а также инфекционные заболевания (5 090 человек).

Госстат уточнил, что в этом году от пневмонии и гриппа умерли 15 215 человек, туберкулез стал причиной смерти для 2 282 людей, от ВИЛ скончались 1 871 украинцев, от сахарного диабета не стало 1 687 человек, а алкогольная болезнь печени унесла жизнь 1 467 людей.

Всего за 10 месяцев 2021 года умерли 562 137 украинцев. Для 18 917 из них не был установлен диагноз так, как лабораторные исследования не выявили отклонений от нормы.

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