Актриса «Иронии судьбы» не может ходить

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади Шевелевой в новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», не может самостоятельно двигаться из-за травмы спины. 80-летняя артистка получила перелом позвоночника.

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О том, что у Брыльской серьезные проблемы со здоровьем, первым сообщил портал PopCornNews . Корреспондент издания хотел взять у актрисы интервью, однако она отказалась от личной встречи. В телефонном разговоре Барбара сообщила о своем диагнозе и призналась, что ее ждет долгий курс реабилитации.

«Я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник. Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — поделилась актриса.

Напомним, что весной 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брыльской обнаружили редкую форму онкологии — рак языка. Однако, знаменитость в тот же день опровергла слухи.

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