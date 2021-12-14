Психолог Елена Ермоленко рассказала, как определить выгорание и что делать, чтобы его не было

Стрессовая или наоборот слишком монотонная работа, быстрые темпы жизни, отсутствие возможности отдохнуть, не получение желаемого — это все может привести к выгоранию. Как определить, что вы выгорели и как избежать выгорания Ivona спросила у психолога Елены Ермоленко.

Психолог Елена Ермоленко пресс-служба

Выгорание: у кого можно выявить и признаки

Раньше выгорание связывали исключительно с работой. И действительно напряженный ритм, отсутствие выходных и отпусков, высокие требования, накал эмоций способны довести до выгорания. Таким образом, выгоранию более подвержены трудоголики, которые буквально «живут» своей работой и не имеют личной жизни.

«Выгорают чаще всего те, кто умеют «гореть» любимым делом, любовью и заботой о других, но не умеют вовремя переключаться — не умеют находиться в контакте со своим телом, не умеют отдыхать. Человек может чувствовать, что изнурен и в то же время испытывать мучительную потребность продолжать бежать. Люди, склонные к выгоранию не умеют расслабляться и ничего не делать», — говорит психолог Елена Ермоленко.

Но есть и другие категории людей, которые подвержены выгоранию: люди со скучной монотонной работой, которые буквально вынуждены «переступать через себя» и подавлять конфликт между своими желаниями и должностными обязанностями, а также мамы маленьких детей, люди, заботящиеся о больных родственниках и те, кто делает все для семьи, но не получает взамен тепла.

По словам психолога Елены Ермоленко, наше тело и психика не могут выкладываться на 100% каждый день и в момент истощения вы можете заметить у себя следующие сигналы:

отсутствие сил,

раздражение,

злость,

все надоело и не интересны даже любимые занятия,

внутреннее беспокойство,

неуравновешенность,

чувство опустошенности и одиночества.

Люди с выгоранием могут срываться на близких и коллегах, иметь трудности с концентрацией внимания и принятием решений, отсутствие желания что-либо делать.

«Хочется только одного: чтобы все оставили тебя в покое. И это действительно то, что вам необходимо. А еще – разобраться в причинах, которые привели к выгоранию, научиться вовремя замечать и реагировать на сигналы усталости», — рассказывает психолог Елена Ермоленко.

Как предотвратить выгорание: советы психолога

Соблюдайте work-live-balance. Чтобы не выгореть на работе, необходимо соблюдать баланс между работой, отдыхом и личной жизнью. Важно делать перерывы во время напряженной работы, отдыхать и не работать в отпуске, очищать пространство на рабочем месте, переключаться с работы на саморазвитие или хобби, включить в свой рацион полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и регулярный спорт, общение с друзьями и близкими. Но при этом не перегружать себя физически и эмоционально. Обязательно позволять себе сознательно лениться и ничего не делать. Учитесь замедляться, расслабляться и медитировать. Возьмите в привычку вознаграждать себя за старания, не дожидаясь пока это сделает другой. Позволяйте себе хоть иногда делать что-то на «троечку», достаточно хорошо бывает действительно более чем достаточно, чтобы оставить себе время и силы на другие удовольствия в жизни. Соблюдайте баланс «брать-давать». Объем ресурсов, которые вы вкладываете в работу или в отношения должен быть равен объему оплаты за ваш труд, финансовому и психическому вознаграждению. Обидно, когда ты стараешься, а тебя не ценят. Но пассивное проживание обиды приводит к разрушению себя и ожидание не меняет ситуацию к лучшему. Если вы чувствуете, что вас недооценивают – обсуждайте свои ожидания с начальством или любимым человеком. Таким образом сможете либо уменьшить свои вложения, либо получить желаемое вознаграждение.

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