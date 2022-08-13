Война, а у тебя свадьба, юбилей, крестины. Отложить их или устроить праздник?

Более пяти месяцев длится полномасштабное вторжение россиян. Наши защитники и защитницы героически отражают вражеские атаки, приближая победу. Каждый из нас по-своему помогает: волонтерит, донатит, распространяет полезную информацию, шьет, готовит... Мы учимся жить в новых реалиях, приспосабливаемся к ним, появляются поводы не только для печали и отчаяния, но и для радости: рождаются дети, женятся пары, проходят дни рождения. И это происходит даже в зоне боевых действий, потому что всем нужно хоть ненадолго переключиться. Но споры вокруг уместности празднований продолжаются до сих пор. Стоит ли откладывать радостные даты на потом – в этом вопросе мы разбирались с практикующим психологом, ведущей «Ранок у Великому Місті» на ICTV Юлией Зорий.

Психолог Юлия Зорий. Фото: пресс-служба

Праздновать или нет?

В этой ситуации можно понять всех. И тех, кто против, потому что устраивать громкое празднование во время, когда гибнут люди, раздаются сирены и прилетают ракеты – неуместно. Так и тех, кто борется за право жить жизнь здесь и сейчас, для кого мельчайший повод для радости, позитива и встречи с близкими – это серьезный ресурс, чтобы восстановиться и эффективно действовать дальше.

Главное в этом, на мой взгляд, баланс и равновесие. Когда нет крайностей – от громкого гуляния до запрета на любую приятную эмоцию или событие. Нам до сих пор трудно осознать, что той жизни, которая была у нас до войны, уже не будет. Важно научиться жить иначе и по возможности сделать жизнь комфортной, насколько это уместно. Новые правила поведения требуют уважения друг к другу. Если мы решили что-то отпраздновать, то должны это делать в соответствии с правилами нового времени. Мы не можем пренебрегать чувствами людей рядом. Но все это зависит от набора нравственных принципов, качеств и ценностей каждого из нас. Ибо тот, кто пренебрегал другими и в мирное время, скорее всего, будет продолжать это делать дальше. Хотя бывают и исключения. Но мы сейчас о другом.

Поводы для радости

Мы истощаемся, психике очень тяжело находиться в постоянном напряжении, поэтому нам нужно искать возможности отдохнуть, обеспечить себе релакс, положительные эмоции. Так что позволять себе праздники необходимо. Важно дать разрешение на маленькие радости. То ли день рождения, то ли личная важная дата. Если вы мечтали о пышной свадьбе, то подумайте, как лучше это сделать в наше время – изменить формат на тихий семейный праздник или подождать и отыграть позже после победы, но так, как вы мечтали. Выбор всегда за вами, и он всегда есть.

Война накладывает серьезные отпечатки на наше психическое здоровье. Это сложное испытание для всех. Поэтому важно учиться жить, учитывая все факторы. Мы должны и работать, и отдыхать, помогать защитникам и отмечать свои праздники, беречь детей и дарить им положительные эмоции. Но все должно быть сбалансировано, уместно.

Чтобы выжить физически и ментально, нам важно быть объединенными, помогать друг другу, сопереживать, уважать чувства и эмоции, быть добрыми и надежными помощниками. С такими базовыми ценностями ни один враг нас не сломит, потому что только энергия жизни способна победить энергию войны, несущую смерть.

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