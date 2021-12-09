Психолог рассказала, как помочь любимым пережить кризис среднего возраста

Упадок сил, разочарование в жизни или наоборот стремление все поменять и как можно сильнее — одни из главных «симптомов» кризиса среднего возраста. Такое состояние способны испытывать как мужчины, так и женщины, хотя изначально термин применялся только по отношению к сильному полу. Ivona решила выяснить, что такое кризис среднего возраста, а также узнала, как его пережить безболезненно.

Кризис среднего возраста: что это такое и когда наступает

Кризис среднего возраста — это состояние, которое испытывают люди в возрасте 30-50 лет, связанное, как правило, с переоценкой жизненного опыта. В это время люди понимают, что многие возможности юности упущены, а старость или смерть не за горами. Многие начинают бороться с мыслями о приближении старости пытаясь словить молодость за хвост. Причин для наступления кризиса среднего возраста много: изменение социальных ролей (взрослые дети начинают ухаживать за стареющими родителями), чувство одиночества из-за того, что взрослые дети съехали, спад уровня счастья (согласно американским исследованиям, ощущение счастья можно изобразить в виде буквы U, постепенный спад начинается в подростковом возрасте и длится до 40 лет, а после 50-ти уровень опять начинает расти). Время, когда наступает кризис среднего возраста, очень индивидуально. Так, согласно исследованиям в США, кризис среднего возраста там испытали 26% опрошенных, однако у большинства он наступил после 40 или даже после 50 лет. К тому же большинство респондентов заявили, что кризис среднего возраста был связан с переломным событием в жизни, а не с возрастом.

Симптомы кризиса среднего возраста

Психотерапевт Елена Елфимова детально описала симптомы кризиса среднего возраста в книге «Кризисы личностных отношений». Какие состояния или желания могут свидетельствовать о кризисе среднего возраста?

На что стоит обратить внимание:

Желание улучшить физическую форму и внешний вид

Желание активно проводить время и заниматься экстремальными видами спорта

Внесение кардинальных изменений в рацион, диеты или прием БАДов

Уделяете больше времени внешности и регулярно покупаете новую одежду

Резко меняете круг общения, стараетесь больше общаться с молодежью

Не удовлетворены собственными достижениями и сравниваете себя с другими, кто достиг большего

Надоело то, что раньше приносило удовольствие, есть желание бросить успешную карьеру

Испытываете раздражительность и приступы гнева, более подвержены стрессу

Начались проблемы с памятью, появились новые заболевания

Изменилась потребность во сне: хочется спать больше или, наоборот, меньше

Изменились интересы, нравится слушать другую музыку, появилась заинтересованность к живописи или сочинительству

Появился интерес к религии или философии, часто думаете о смерти

Стараетесь дать новую жизнь вещам, которые купили 20 лет назад

Как преодолеть кризис среднего возраста: советы психолога

Тем не менее кризис среднего возраста можно быстро и легко преодолеть, уверена психолог Елена Адамова. Об этом она рассказала в своей рубрике «Жить легко с Адамовой» программы «Ранок з Україною».

Елена Адамова, психолог пресс-служба

«Кризис среднего возраста – довольно нелегкий период, особенно для мужчин. Женщины чувствуют это лет в 30 и проживают кризис немного дольше. А вот у мужчин он начинается с 40-ка, ведь они очень плохо принимают эту цифру и чувствуют себя неуспешными, стареющими, но уже через 2-4 недели возвращаются к обычной жизни», – комментирует психолог Елена Адамова в эфире канала «Украина».

Помочь мужчине принять свой возраст и скорее выйти из состояния депрессии, довольно просто:

благодарите любимого за все, что для вас делает

расскажите, что гордитесь его достижениями

напоминайте мужчине о его сильных и положительных чертах

вовлекайте мужчину в спортивные игры, где надо преодолевать препятствия – пусть он почувствует себя победителем.

«30 лет для женщины и 40 для мужчины – тоже самое, что кризис подросткового возраста. Но все проходят его легко и безболезненно, если имеют поддержку семьи, если есть успехи и достижения. Возможно, вы зря себя накручиваете», – рассказала эксперт в «Ранку з Україною».

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