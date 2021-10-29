Поможет ли мелодия в преображении?

Известный украинский музыкант Евгений Хмара создал особенную музыку — «Мелодию стройности». Написал он ее для программы диетолога Наталии Самойленко. Идея совместить похудение с отпуском и сделать оба процесса комфортным посетила диетолога давно. Но именно сейчас, когда весь мир уже практически два года находится в состоянии локдауна, эта идея стала особенно актуальной. Ведь карантинные меры и связанные с ним ограничения активности принесли миру еще одну теневую пандемию – тотальное увеличение общего веса населения! По данным ВОЗ, каждый третий человек добавил массу за время карантина, а средняя цифра увеличения веса – плюс шесть килограммов на каждого жителя земли!

Диетолог Наталия Самойлова пресс-служба

Так, Наталия и Евгений решили создать музыку для программы диетолога, которая бы способствовала процессу похудения. Мелодию уже презентовали в Трускавце.

Уже не раз ученные доказывали, что музыка влияет на состав воды. Негативные мелодии разрушают молекулы и заставляют их двигаться хаотично и беспорядочно. Позитивная музыка напротив, упорядочивает их движение. А поскольку человек в среднем на 60 процентов состоит из воды, то правильная музыка может изменить его! А сам Евгений признался, что пишет свою музыку исключительно в хорошем настроении, когда в жизни все складывается наилучшим образом, наверное, этот настрой каким-то магическим образом передается через ноты окружающим.

Евгений Хмара пресс-служба

«Мелодия стройности» от известного музыканта – это настоящая сенсация, достойная книги рекордов Гиннеса, — это первая в мире музыка, написанная специально для программы оптимального похудения придуманной Натальей Самойленко.

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