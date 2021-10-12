Узнайте, кто из знаменитостей болел и болеет серьезным заболеванием

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Во вторник, 12 октября, во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с артритом. Цель этого дня – привлечение внимания общественности по всему миру к данной проблеме.

Отметим, что артрит – серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения может привести к инвалидности и утрате трудоспособности.

Ivona представляет восьмёрку знаменитостей, которые болели или до сих пор болеют этим заболеванием.

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В 2019 году Ким Кардашьян узнала о двух заболеваниях – ревматоидному артрите и красной волчанки. Артрит разрушает кости и хрящи, а волчанка поражает органы и центральную нервную систему. Вторую болезнь нельзя вылечить, а можно лишь облегчить симптомы. Это означает, что всю оставшуюся жизнь звезде придется принимать лекарства.

Фил Микельсон

Профессиональный игрок в гольф Фил Микельсон, чемпион British Open 2013 года узнал об неутешительном диагнозе – псориатическом артрите, когда решился обратиться к врачам после долгих болях в суставах. Медики назначили ему лечение противовоспалительными препаратами. Фил создал веб-сайт для того, чтобы информировать людей о болезни и важности раннего лечения.

Фил Микельсон Фото из открытых источников

Шон Лейн

Величайший гитарист всех времен Шон Лейн в 13-летнем возрасте узнал о тяжелой форме псориатического артрита, который у него развился. Но он был погружен в творчество и не смотря на свои симптомы стал гитаристом рок-группы «Black Old Arkansas. В 2003 году знаменитость ушел из жизни. Причиной смерти стал легочный фиброз, рубцевания легких, которое может возникнуть у некоторых людей с псориатическим артритом.

Шон Лейн Фото из открытых источников

Байрон Дженис

Известный пианист и вундеркинд Байрон Дженис впервые ощутил боль в запястьях и пальцах в 1973 году. Он скрывал свой диагноз, так как боялся, что своим признанием может разрушить карьеру. Но в 1985 году он решился и на концерте в Белом доме объявил о том, что болеет псориатическим артритом. Он испробовал ряд традиционных и альтернативных методов лечения болезни, но ничего не помогло. Сейчас музыканту 93 года.

Байрон Дженис Фото из открытых источников

Боб Мерфи

Бывший профессиональный игрок в гольф и спортивный комментатор Боб Мерфи узнал о своей болезни в 1986 году, когда ему было 43 года. В 1987 году он перестал участвовать в турнирах. Шесть его пальцев распухли и деформировались. Вскоре после этого, он отправился на рыбалку со своим ревматологом, который заметил ноги Мерфи, покрытые красной чешуей, и спросил его, есть ли у него псориаз. Позже той ночью доктор позвонил ему, чтобы сказать, что причиной болезненных ощущений является псориатический артрит. С тех пор Мерфи взял под контроль свое заболевание с помощью комбинации лекарств, а также магнитотерапии. Он снова вернулся в гольф и 11 раз стал чемпионом среди старших профессиональных игроков в гольф. Сейчас бывшему спортсмену 78 лет.

Боб Мерфи Фото из открытых источников

Деннис Поттер

Известный британский драматург Деннис Поттер страдал от редкой формы псориаза. У него были большие проблемы с руками, которые были сжаты, и ему приходилось писать ручкой, которую приклеивали к кулаку. А в 1994 году писатель умер.

Деннис Поттер Фото из открытых источников

Кэтлин Тернер

Звезда Голливуда Кэтлин Тернер была на пике своей популярности, когда столкнулась с сильными болями в коленях. А когда обратилась к врачам, те долгое время не смогли поставить точный диагноз. Одни подозревали хронические вывихи суставов, другие – рассеянный склероз. И только позже выяснилось: у нее ревматоидный артрит. А спустя год знаменитость не могла встать с постели. Подвижность суставов уменьшалась, боли нарастали, были поражены шейные позвонки, а позже у актрисы отказала рука, а после шея.

После того как врачи объявили ей, что она останется инвалидом, муж актрисы отказался от лечащего врача и нашел ей другого специалиста. Тот назначил ей пульс-терапию – введение гормонов редко, но большими порциями. Результаты оказались отличными. Уже через два года Тернер стала снова сниматься в кино, на экраны вышли фильмы «Простое желание», «Настоящая блондинка», «Девственницы-самоубийцы» с ее участием. Кэтлин Тернер и сейчас, в 67 лет, продолжает работать.

Эдуард Мане

Талантливый французский художник ХІХ ст. Эдуард Мане в 47-летнем возрасте, когда был как раз в расцвете своего таланта, ощутил острый приступ, который очень напоминал ревматический. Позже оказалось, что причиной недомоганий художника была атаксия – нарушение координации движений. У него началась потеря координации движений, а позже болезнь довела художника до того, что он больше не мог не только рисовать, но и передвигаться. Ему ампутировали ногу, а через одиннадцать дней после операции он умер.

Эдуарда Мане Фото из открытых источников

Автор: Леся Сайко

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