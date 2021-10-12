Артист продемонстрировал сильное сходство с южнокорейским актером

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Известный украинский музыкант и участник группы «5'nizza» Сергей Бабкин показал своего двойника из Южной Кореи. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал кадры, которые доказывают, что его двойник – южнокорейский актер и звезда нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ действительно сильно похож на него.

Бабкин опубликовал два кадра со звездой Южной Кореи и сообщил, что ему многие поклонники писали о сходстве с ним, и певец решил продемонстрировать свои фото и фото другого актера для сравнения.

«В комментариях написали, что я похож на актера из нашумевшего сериала «Игра в кальмара». А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главой роли зовут Ли Джон Джэ, кстати», – подписал публикацию Сергей.

Сергей Бабкин с двойником из Южной Кореи instagram.com/babkin_official

Отметим, что за несколько часов фото набрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев, в которых поклонники высказались по поводу двойника украинского исполнителя:

«А я вот весь сериал не могла понять кого же этот актёр мне напоминает», «Да, я сразу же о вас подумала, когда начала сериал смотреть», «Сериал не смотрел, поэтому не пойму, а где ты? Справа?», «Копия», «Очень!! Смотрела сериал и каждую серию твердила мужу: смотри, это же Сергей, один в один! Сначала он не замечал вашего сходства, но потом и сам стал так говорить. У вас с главным героем очень похожи взгляды и улыбка, а еще и походка!», «Похож! А может это Вы?», «Похож! Особенно в последней серии, где у него произошла смена образа с розовыми волосами! Я как увидела сразу сказала Сергей Бабкин получился вылитый!», «Реально похож», «У вас есть тайный брат-близнец».

Даже звездные коллеги оставили свои комментарии под постом артиста: «Класс», – написала Леся Никитюк; «Есть что-то похожее», – отметила Наталка Карпа.

Двойник Сергея Бабкина instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин и Ли Джон Джэ instagram.com/babkin_official

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