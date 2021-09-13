Хтось зазирає на цей маркетплейс від часу до часу, а хтось відвідує постійно. Але всім відвідувачам притаманна спільна риса — вони піклуються про здоров’я: своє та близьких. Адже превентивній підхід до здоров’я, що передбачає свідомий прийом вітамінів та добавок після консультації зі спеціалістом, — ключова ідея iHerb.

Наразі для всіх, хто її поділяє, добра новина! У вересні iHerb відзначає 25 років свого існування і на честь цієї дати робить 25% знижки на нові категорії та продукти кожного дня.

Що, вже 25 років?

Так, історія компанії почалася в США в 1996 року. І з того часу вона стала найбільшим онлайн-рітейлером товарів для здоров’я. Але не тільки вітаміни та БАДи варто тут шукати. iHerb постійно розширює асортимент товарів. Зараз тут можна вигідно придбати косметику та аксесуари, засоби щоденної гігієни, органічні продукти харчування, бакалею, товари та харчування для спорту, побутові товари, чистячі засоби, а також товари для тварин.

5 питань, що можуть виникнути

1. Як розібратися?

Якщо ви коли-небудь купували щось в Інтернеті, у вас не буде проблем, адже навігація сайтом інтуїтивно зрозуміла та зручна.. На початку створіть власний обліковий аккаунт або увійдіть за допомогою Faсebook чи Google-аккаунтів.

2. Наскільки повна інформація про продукцію

На сторінці товару ви знайдете детальну інформацію про те, з чого саме він складається і яких небажаних речовин він не містить.

Варто знати, що продукти, які продають на сайті iHerb, проходять незалежну перевірку справжності складу та відповідають «Правилам належної виробничої практики», встановленим Управлінням з контролю якості харчових продуктів і медикаментів. Компанія не працює з неперевіреними посередниками.

3. А хто ці всі люди, що пишуть про товар?

Відгуки реальних користувачів з усього світу, які діляться своїм досвідом придбання та вживання продуктів з iHerb — це фішка та велика перевага платформи. Їхній досвід може стати корисним для вас. До кожного товару на сайті є близько 1 000 чесних відгуків.

4. Чи можна відкладати, планувати покупки?

Ви можете занести будь-який продукт до Списку бажань. Таким чином, вам не доведеться запам’ятовувати його або шукати знову під час наступного замовлення.

5. Довго доведеться чекати?

Доставка в Україну службами «Нової Пошти», Meest, як правило, займає 5-7 днів.

Усі товари iHerb надсилають безпосередньо зі складів компанії в Каліфорнії, Кентуккі, Іллінойсі, Пенсільванії та Південній Кореї повітряним транспортом.

Ще варто знати, що розподільні центри компанії обладнані системами клімат-контролю, які дозволяють захистити товари від вологості, спеки й холоду. А на складах є великі холодильні та морозильні камери — для тих продуктів, що містять ацидофільні бактерії та потребують зберігання за низьких температур.

Що краще тут замовляти?

Вітаміни та БАДи. Як відомі та широко вживані вітаміни від різних брендів (вітамін Д, вітамін С, Омега-3), так і добавки більш вузької дії. Особливою популярністю користуються добавки для підтримки організму в міжсезоння та для підтримки здоров’я шкіри, волосся та нігтів, такі як колаген та біотин.

Один из бестселерів - морський колаген California Gold Nutrition із гіалуроновою кислотою і вітаміном C пресс-служба

Продукти здорового харчування . Особливу цікавість представляють органічні продукти: масло гхі, борошно, кленовий сироп, спеції, чай та кава, олії. А для дітей - органічні льодяники та пластівці, дитяче харчування.

. Особливу цікавість представляють органічні продукти: масло гхі, борошно, кленовий сироп, спеції, чай та кава, олії. А для дітей - органічні льодяники та пластівці, дитяче харчування. Суперфуди . Це теж ті позиції, які не варто шукати по звичних супермаркетах. На платформі iHerb с легкістю купується куркумін, спіруліна, гінкго білоба, екстракт плодів барбарису берберин.

. Це теж ті позиції, які не варто шукати по звичних супермаркетах. На платформі iHerb с легкістю купується куркумін, спіруліна, гінкго білоба, екстракт плодів барбарису берберин. Косметику. Серед бестселерів: гідрогелеві патчі, сироватки з вітаміном С, креми з колагеном та органічні бальзами для губ. А також шампуні без сульфатів, натуральні олії для шкіри обличчя, медове та чорне мило.

Гідрогелеві патчі для очей - те, що найчастіше купують на iHerb пресс-служба

І ще багато іншого. Адже асортимент iHerb - це понад 32 000 позицій від виробників з США, Японії, Південної Кореї, Канади та Франції.

А як?

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Це все! Невдовзі отримаєте електронний лист з підтвердженням замовлення та згодом ще й трекінг-номер для відстежування його статусу. Замовляючи товар від 1500 грн. — маєте безкоштовну доставку.

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