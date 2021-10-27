Какие продукты поднимают детский иммунитет?
Узнай, какие продукты обязательно должны присутствовать в меню ребенка, чтобы его иммунитет эффективно противостоял болезням в холодный сезон
Шиповник
Аскорбиновой кислоты в сухом шиповнике раз в 10 больше, чем в черной смородине. В сушеном шиповнике этот витамин хранится до нового урожая. Настой из пары столовых ложек сухих плодов полностью обеспечит суточную потребность малыша в аскорбиновой кислоте.
Шиповник не содержит фермента аскорбиназы, разрушающего витамин С. Семьи, в которых регулярно готовят и пьют настой шиповника, редко болеют.
Брюссельская капуста
Кочанчики брюссельской капусты мельче грецких орехов, но по запасам витаминов они превосходят остальные сорта капусты. Всего пяти-семи кочанов (80 г) достаточно, чтобы полностью удовлетворить суточную потребность дошколенка в витамине С.
А уж что касается бета-каротина, тут остальным сортам капусты остается только завидовать этим крошкам. В брюссельской капусте провитамина А в 15 раз больше, чем в белокочанной или цветной капусте, и в 3 раза больше, чем в краснокочанной или кольраби.Служит хорошим источником витамина Е, который усиливает благотворное влияние каротинов и витамина С на иммунитет.
Кроме того, в рационе ребенка обязательно должны быть мясные, рыбные и кисломолочные продукты, яйца, злаковые и, конечно же, фрукты.
Есть в этой капусте также витамины группы В и ценные минеральные вещества и микроэлементы, в том числе и селен, укрепляющий иммунную защиту против инфекций.
Облепиха
Эта ягода – абсолютный чемпион среди всех известных ягод, фруктов, овощей и зелени по содержанию ценнейшего витаминного вещества – бета- каротина. Для сравнения: в 100 г облепихи – целых 10 мг, а в 100 г моркови – 9 мг бета-каротина. Щепотка ягод – и суточная потребность организма малыша в бета-каротине удовлетворена.
Ягоды облепихи могут долго храниться в холодильнике без всякой обработки. А если облепиху заморозить и хранить в морозильнике, не нарушая его температурный режим, витамины в ней с ничтожными потерями сохранятся всю зиму.
Кроме того, в 100 г свежей облепихи содержится 200 мг витамина С, причем вместе с рутином и гесперидином, повышающими усвоение витамина С и усиливающими его действие в организме.
Болгарский перец
Этот продукт считается лидером по содержанию аскорбиновой кислоты. В 50 г болгарского перца содержится целых 125(1) мг аскорбиновой кислоты. Даже если в зимнем парниковом перце содержание витамина С несколько ниже, все равно даже треть стручка (но ежедневно!) обогатит пищевой рацион и аскорбиновой кислотой, и витамином Р (рутином), в паре с которым аскорбинка работает эффективнее.
Этот продукт считается лидером по содержанию аскорбиновой кислоты. В 50 г болгарского перца содержится целых 125(1) мг аскорбиновой кислоты. Даже если в зимнем парниковом перце содержание витамина С несколько ниже, все равно даже треть стручка (но ежедневно!) обогатит пищевой рацион и аскорбиновой кислотой, и витамином Р (рутином), в паре с которым аскорбинка работает эффективнее.
В сочных стручках болгарского перца витамины сохраняются при термической обработке. В стручках красного цвета витаминов особенно много. Но не стоит обходить вниманием и желтые, и зеленые сорта. Зеленый перец реже вызывает аллергию.
Богат сладкий перец и бета-каротином (провитамином А), тоже исключительно важным для иммунитета. Есть в нем и витамины группы В. а также полезные минеральные вещества.
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