Шиповник

Аскорбиновой кислоты в су­хом шиповнике раз в 10 боль­ше, чем в черной смородине. В сушеном шиповнике этот ви­тамин хранится до нового уро­жая. Настой из пары столовых ложек сухих плодов полностью обеспечит суточную потреб­ность малыша в аскорбино­вой кислоте. 

Шиповник не содержит фермента аскорбиназы, разрушающего витамин С. Семьи, в которых регулярно готовят и пьют настой шиповника, редко болеют.

 
Шиповник
Шиповник
pixabay.com
 

Брюссельская капуста
Кочанчики брюссельской капу­сты мельче грецких орехов, но по запасам витаминов они пре­восходят остальные сорта капу­сты. Всего пяти-семи кочанов (80 г) достаточно, чтобы полно­стью удовлетворить суточную потребность дошколенка в ви­тамине С. 
А уж что касается бета-каро­тина, тут остальным сортам капусты остается только зави­довать этим крошкам. В брюс­сельской капусте провитамина А в 15 раз больше, чем в бело­кочанной или цветной капусте, и в 3 раза больше, чем в краснокочанной или кольраби. 
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста
pixabay.com
Служит хорошим источ­ником витамина Е, который усиливает благотворное влияние каротинов и витамина С на иммунитет. 

Есть в этой капусте также ви­тамины группы В и ценные ми­неральные вещества и микро­элементы, в том числе и селен, укрепляющий иммунную защи­ту против инфекций.

 Кроме того, в рационе ребенка обязательно должны быть мясные, рыбные и кисломолочные продукты, яйца, злаковые и, конечно же, фрукты.
Облепиха
Эта ягода – абсолютный чем­пион среди всех известных ягод, фруктов, овощей и зеле­ни по содержанию ценнейшего витаминного вещества – бета- каротина. Для сравнения: в 100 г облепихи – це­лых 10 мг, а в 100 г моркови – 9 мг бета-ка­ротина. Щепотка ягод – и су­точная потребность организма малыша в бета-каротине удов­летворена. 

Кроме того, в 100 г свежей облепихи содер­жится 200 мг витамина С, причем вместе с рутином и гесперидином, повышающими усвоение витамина С и усили­вающими его действие в ор­ганизме.

 Ягоды облепихи могут долго храниться в холодильнике без всякой обработки. А если об­лепиху заморозить и хранить в морозильнике, не нарушая его температурный режим, ви­тамины в ней с ничтожными потерями сохранятся всю зиму.
Облепиха
Облепиха
pixabay.com
Болгарский перец
Этот продукт считается лидером по содержанию аскорбиновой кислоты. В 50 г болгарского перца содержится целых 125(1) мг аскорбиновой кислоты. Даже если в зимнем парнико­вом перце содержание витами­на С несколько ниже, все равно даже треть стручка (но еже­дневно!) обогатит пищевой ра­цион и аскорбиновой кисло­той, и витамином Р (рутином), в паре с которым аскорбинка работает эффективнее. 

Богат сладкий перец и бета-каротином (провитамином А), тоже исключительно важным для иммунитета. Есть в нем и вита­мины группы В. а также полезные минераль­ные вещества.

Болгарский перец
Болгарский перец
pixabay.com

В сочных стручках болгар­ского перца витамины сохраняются при термической обра­ботке. В стручках красного цвета витаминов особен­но много. Но не стоит об­ходить вниманием и жел­тые, и зеленые сорта. Зеленый перец реже вызывает аллергию.

 