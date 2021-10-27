Кочанчики брюссельской капу­сты мельче грецких орехов, но по запасам витаминов они пре­восходят остальные сорта капу­сты. Всего пяти-семи кочанов (80 г) достаточно, чтобы полно­стью удовлетворить суточную потребность дошколенка в ви­тамине С.

Брюссельская капуста pixabay.com

Есть в этой капусте также ви­тамины группы В и ценные ми­неральные вещества и микро­элементы, в том числе и селен, укрепляющий иммунную защи­ту против инфекций.

А уж что касается бета-каро­тина, тут остальным сортам капусты остается только зави­довать этим крошкам. В брюс­сельской капусте провитамина А в 15 раз больше, чем в бело­кочанной или цветной капусте, и в 3 раза больше, чем в краснокочанной или кольраби.Служит хорошим источ­ником витамина Е, который усиливает благотворное влияние каротинов и витамина С на иммунитет.Кроме того, в рационе ребенка обязательно должны быть мясные, рыбные и кисломолочные продукты, яйца, злаковые и, конечно же, фрукты.