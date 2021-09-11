Берите на заметку!

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1. Лосось

После коротких стрижек многие девушки хотят как можно быстрее снова отрастить волосы. Если вы входите в их число или просто мечтаете о шикарных длинных локонах, придется запастись терпением. В среднем, волосы отрастают за год всего на 12 сантиметров. Но этот процесс, к счастью, можно ускорить, включив в повседневный рацион полезные продукты для роста волос. Предлагаем вам список лучших из них, составленный доктором наук Гарвардского университета, диетологом и лицензированным специалистом по фитнес-питанию Джейсоном Калтоном.

Эта рыба - один из главных продуктов питания для быстрого роста волос. Она содержит витамин D, белок, а также жирные кислоты Омега-3, которые способствуют росту волос и улучшают состояние кожи головы.

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2. Сладкий картофель

В нем содержится бета-каротин, предшественник витамина А. Он не только оздоравливает кожу головы, но и способствует росту волос. Следите, чтобы уровень бета-каротина не превышал допустимый – до 2500 мг. Витамин А, или ретинол, в больших дозах может быть токсичным.

Картофель Pinterest

3. Авокадо

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Авокадо содержит полезные жирные кислоты, которые входят в состав человеческих клеток кожи. Они поддерживают эластичность и гладкость кожи. Авокадо полезно не только есть. Из него можно делать отличные маски для роста волос, которые будут дополнительно стимулировать выработку коллагена и эластина. Смешайте немного спелого авокадо со сметаной (она содержит молочную кислоту, которая помогает отшелушивать старые клетки кожи и восстанавливать кожу головы), и нанесите на волосы у корней и по всей длине на 10 минут. Смойте теплой водой.

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4. Миндаль

Эти орехи – один из лучших продуктов для роста волос. В одной чашке миндаля содержится треть дневной нормы биотина. Вы увидите заметный результат через 1-2 месяца после добавления миндаля в рацион.

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5. Желтый болгарский перец

В желтом болгарском перце содержится в 5 с половиной раз больше витамина С, чем в апельсинах (341 мг против 63 мг). Витамин С – мощный антиоксидант, который к тому же укрепляет структуру волос и волосяных фолликулов. Если вы заметили, что волосы стали ломкими, это может быть знаком нехватки витамина С.

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