Конфитюр из имбиря и цитрусовых
Чтобы повысить иммунитет советуем приготовить такой конфитюр!
Ингредиенты
- Имбирь - 300 г
- Лимон - 1 шт.
- Апельсин - 2 шт.
- Сахар - 2 ст.
- Загуститель для варенья типа желфикс - 10 г
Способ приготовления
- Выдавливаем сок из апельсина и лимона (должно получиться около 300 мл).
- Имбирь чистим, моем, натираем на средней терке.
- Смешиваем сок и измельченный имбирь, добавляем 2 ст. л. сахара и загуститель для варения.
- Ставим на маленький огонь и, помешивая, доводим до кипения.
- Добавляем оставшийся сахар, помешивая, снова доводим до кипения и варим 3 минуты. Конфитюр готов!