Ингредиенты

  • Имбирь - 300 г
  • Лимон - 1 шт.
  • Апельсин - 2 шт.
  • Сахар - 2 ст.
  • Загуститель для варенья типа желфикс - 10 г

Способ приготовления

  1. Выдавливаем сок из апельсина и лимона (должно получиться около 300 мл).  
  2. Имбирь чистим, моем, натираем на средней терке.
  3. Смешиваем сок и измельченный имбирь, добавляем 2 ст. л. сахара и загуститель для варения.
  4. Ставим на маленький огонь и, помешивая, доводим до кипения.
  5. Добавляем оставшийся сахар, помешивая, снова доводим до кипения и варим 3 минуты. Конфитюр готов!

 

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