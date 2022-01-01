Сколько заболевших COVID 19 на начало нового 2022 года. Статистика

Новый год новым годом, а болеть украинцы, к сожалению, не перестают. Так, по данным пресс-службы Минздрава за последние сутки 2021 года года зафиксировали более 5 тысяч новых случаев заболевания COVID 19. Традиционно, на первом месте Киев – здесь подтвержденных 976 случаев. В лидерах в этот раз оказалась Львоская область -443 случая и Черниговская – 269.

За сутки на больничные койки попали 1554 человека, и 190 человека покинули этот мир. Выздоровевших – 6 073 человека.

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Стоит отметить и сознательность граждан в тестировании: ПЦР тестирование прошли 22 507 человек, методом ИФА – 4367 и экспресс-тестами 27 792 человека.

За время объявленной в мире пандемии (с марта 2020 года) в Украине официально заболело 3 672 675 человек, побороли болезнь 3 474 931 и 96 089 случае летальных исходов. При этом исследований методом ПЦР тестирования проведено 16 809 292.

Важно придерживаться противэпидемических правил deposiphotos.com

Стоит отметить, что украинцы осознанно относятся к вакцинации. Так, с момент старта кампании по вакцинации, с 24 февраля 2021 году в нашей стране было сделано 28 457 565 прививок. В вакцинации принимают участие 671 мобильная бригада, 3239 пункта вакцинации и 403 центра вакцинации.