Музыкальный коллектив распался еще 5 лет назад

Композиции распавшейся в 2016 году метал-группы из Гонконга Omicron неожиданно оказались в ТОПах. А все из-за того, что 26 ноября Всемирная организация здравоохранения дала новому штамму коронавируса точно такое же название — Omicron.

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Так, гитарист коллектива Ли Хэн Чан в интервью авторитетному музыкальному журналу Rolling Stone признался, что на прошлой неделе он начал получать сообщения от родственников, друзей и одного из бывших коллег по группе.

«Они говорили: «Ваша группа в новостях!». Все спрашивают: «Что происходит?»», — поделился музыкант.

«Из всех возможных слов, которые вы могли бы использовать для обозначения вируса, вы выбираете Omicron. По правильным или неправильным причинам мы получаем клики», — отметил Ли.

Коллектив просуществовал всего два года. Парни отыграли несколько концертов, так и не записав альбома. Но благодаря COVID-19, группа Omicron внезапно привлекла к себе внимание в Сети. Теперь Ли Хэн Чан, Тайлер Юнг, Алекс Бедвелл и Адам Робертшоу планируют воссоединиться, переименоваться в Omicron 2014 и наконец-то выпустить альбом.

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