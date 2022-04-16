В Национальном научном центре «Институте аграрной экономики» рассказали, сколько придется заплатить за пасхальную корзину в 2022 году

В 2022 году украинцы будут отмечать Пасху в период военного положения. Это не позволит многим семьям отметить праздник традиционно, но, а для тех, кто планирует отмечать Пасху в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики» рассказали, во сколько обойдется пасхальная корзинка в 2022 году.

Пасхальная корзина 2022: цена

По данным ученых, традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 972 грн. Отметим, что в 2021 году аналогичный набор продуктов обходился в 780 грн, что на 24,6% дешевле, чем в этом году.

Стоимость продуктов из пасхальной корзинки 2022:

Кулич пасхальный по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) – составит около 134 грн за 1 кг. Это на 11,7% больше стоимости паски в 2021 году из-за подорожания муки, молока и сливочного масла.

Яйца – 36 грн за десяток.

Домашняя колбаса (0,5 кг) – 160 гривен (300-340 гривен за 1 кг).

Буженина (0,5 кг) – 168 гривен (320-350 гривен за 1 кг).

Сало (0,5 кг) – до 79 грн. из расчета 150-160 грн. за 1 кг.

Сливочное масло (0,5 кг) – 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г).

Твердый сыр (0,5 кг) – 150 грн (309-332 грн за 1 кг.

Мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется примерно в 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г).

Цена хрена (250 г) составит 14 грн.

Церковное вино «Кагор» в среднем обойдется в 120 грн (80-135 грн за бутылку).

«В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – его стоимость возрастет до 1210 грн. Это на 247 грн или на 25,6% больше стоимости корзины такого же состава в 2021 году», — отметил Юрий Лупенко.

По словам ученого, такой рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и удорожанием горючего, перебоями и осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

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