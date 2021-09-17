Узнайте, чего категорически нельзя заниматься в субботу, 18 сентября.

Запреты дня 18 сентября 2021: что нельзя делать на День Захарии и Елизаветы freepik.com

В субботу, 18 сентября 2021 года, православные христиане чтут память святого пророка Захария и святой праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи.

Что нельзя делать на День Захария и Елизаветы 18 сентября 2021?

стирать, иначе можете заболеть

пускать незнакомых людей домой (может быть лихорадка)

ругаться с семьей

ходить в грязной одежде

купаться в естественных водоемах (особенно женщинам)

давать обещания, которые не собираетесь выполнять

Приметы и традиции на День Захария и Елизаветы 18 сентября 2021

Елизавета первой предсказала Марии рождение сына — Иисуса Христа. Поэтому день памяти праведной считался самым идеальным днем в году для предсказаний и гаданий. Также 18 сентября было принято молиться о здоровье детей.

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Согласно народным поверьям, тот, кто родился на День Захария и Елизаветы, обладает сверхъестественными способностями. Такие люди часто работали пастухами, чтобы защитить стадо коров и овец от злых духов или хищников.

На Елизавету и Захария традиционно подметали пол березовым веником, чтобы выгнать из дома нечистую силу и лихорадку.

Наши предки верили, что в ночь на 18 сентября снятся вещие сны, которые сбываются через одну или две недели. Если этого не произошло, то сновидение исполнится ровно через год.

Погодные приметы на 18 сентября говорили следующее:

Желтые листья — примета того, что зима будет суровой.

Много ягод на рябине — к дождливой осени, а если ягод мало — то это к отсутствию осадков.

На восходе облака красные — к ветреной и дождливой погоде

Тонкая кожура на луке предвещает теплую зиму.

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По православному церковному календарю 18 сентября именины отмечают Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

По католическому – Иосиф.

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