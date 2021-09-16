Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 17 сентября.

Запреты дня 17 сентября 2021: что нельзя делать на Неопалимую Купину freepik.com

В пятницу, 17 сентября 2021 года, православные христиане отмечают Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Что нельзя делать на Неопалимую Купину 17 сентября 2021?

пренебрежительно относиться к огню

тушить мелкие пожары водой (17 сентября это нужно делать молоком)

ругаться и сквернословить возле огня

спать днем

лениться

Приметы и традиции на Неопалимую Купину 17 сентября 2021

Наши предки верили, что Неопалимая Купина может спасти от пожара и молнии. Поэтому в этот праздник обязательно молились иконе о защите от огня.

Существовал обычай, согласно которому горящий дом обходили с иконой Богородицы Неопалимой Купины в руках.

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Также в этот день женщины занимались заготовкой лука на зиму. А мужчины в хлевах протыкали сено вилами, чтобы очистить хозяйственные здания от нечистой силы и защитить животных от болезней.

Бытовали в народе и погодные приметы на 17 сентября:

Большое количество орехов и плохой урожай грибов предвещали, что зима будет суровая и снежная.

Большие муравейники — к холодной зиме.

Если после дождя земля быстро высохла, то это к затяжному ненастью.

Дождь 17 сентября предвещал сухую погоду в октябре и ноябре.

Филин громко ухает или заяц забежал в деревню — к пожару.

Другие праздники 17 сентября 2021

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Международный день безопасности пациента

День "Время вышло"

Международный день вина "Гренаш"

Международный день кантри-музыки

День щекотунчиков

День разговоров с городом

День секретаря

День памяти пророка Моисея Боговидца

День тур-менеджера

Католический праздник святого Роберто Беллармина

Именины 17 сентября 2021

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По православному церковному календарю 17 сентября именины Моисея, Феодора, Иулиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана, Григория.

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