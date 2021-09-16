Запреты дня 17 сентября 2021: что нельзя делать на Неопалимую Купину
В пятницу, 17 сентября 2021 года, православные христиане отмечают Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
Что нельзя делать на Неопалимую Купину 17 сентября 2021?
- пренебрежительно относиться к огню
- тушить мелкие пожары водой (17 сентября это нужно делать молоком)
- ругаться и сквернословить возле огня
- спать днем
- лениться
Приметы и традиции на Неопалимую Купину 17 сентября 2021
Наши предки верили, что Неопалимая Купина может спасти от пожара и молнии. Поэтому в этот праздник обязательно молились иконе о защите от огня.
Существовал обычай, согласно которому горящий дом обходили с иконой Богородицы Неопалимой Купины в руках.
Читайте также: Осенние блюда: что готовят в разных странах мираТакже в этот день женщины занимались заготовкой лука на зиму. А мужчины в хлевах протыкали сено вилами, чтобы очистить хозяйственные здания от нечистой силы и защитить животных от болезней.
Бытовали в народе и погодные приметы на 17 сентября:
- Большое количество орехов и плохой урожай грибов предвещали, что зима будет суровая и снежная.
- Большие муравейники — к холодной зиме.
- Если после дождя земля быстро высохла, то это к затяжному ненастью.
- Дождь 17 сентября предвещал сухую погоду в октябре и ноябре.
- Филин громко ухает или заяц забежал в деревню — к пожару.
Другие праздники 17 сентября 2021
- День спасателя в Украине
- Международный день безопасности пациента
- День "Время вышло"
- Международный день вина "Гренаш"
- Международный день кантри-музыки
- День щекотунчиков
- День разговоров с городом
- День секретаря
- День памяти пророка Моисея Боговидца
- День тур-менеджера
- Католический праздник святого Роберто Беллармина
Именины 17 сентября 2021
Читайте также: ТОП-10 звезд, которые оставят детей без наследстваПо православному церковному календарю 17 сентября именины Моисея, Феодора, Иулиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана, Григория.
Вам будет интересно почитать на Ivona: