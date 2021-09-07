Узнайте, чего категорически нельзя делать на Наталью Овсяницу.

Запреты дня 8 сентября 2021: что нельзя делать на Натальин день freepik.com

В среду, 8 сентября 2021 года, православная церковь чтит память святой мученицы Наталии Никомидийской и ее супруга Адриана. В народном календаре праздник получил названия "Наталья Овсяница" и "Адриан Осенний" (Толоконник).

Что нельзя делать на Наталью Овсяницу 8 сентября 2021?

ходить босиком по земле

ссориться

лениться

переедать

делать спонтанные покупки

самому ходить в лес

грустить

Приметы и традиции на Наталью Овсяницу 8 сентября 2021

Читайте также: Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: когда отдыхаем

Свое прозвище святая Наталья получила из-за традиции, согласно которой именно в этот день заканчивали сбор овса. Первый сноп было принято ставить в углу дома под иконами.

После окончания уборки урожая хозяйки устраивали овсяный обед. На стол ставили овсяную кашу, блины и пироги из овсяной муки и овсяный кисель.

Не забывали угостить овсом и лошадей, чтобы они весь год были здоровыми. Иногда для них пекли специальное печенье из этой зерновой культуры.

Также 8 сентября занимались сбором калины и рябины. Ягоды использовались в качестве лекарств.

Святым Наталье и Адриану молились о любви и взаимопонимании между супругами.

В этот день наши предки наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать, какой будет погода на ближайшие дни.

Густой туман предвещал теплую осень без сильных заморозков и осадков.

Морозное утро на Наталью Овсяницу говорит о том, что зима будет ранней и морозной.

Гром 8 сентября — к теплой осени.

Много опят в лесу — бабьего лета не будет.

Если листья с березы и дуба еще не опали, то зима будет суровой.

Читайте также: ТОП-10 звезд, у которых есть родственники-преступники

8 сентября мало облаков в небе — скоро будут холода.

На рябине мало ягод – осенью будет мало дождей, а если много — то это к скорым холодам.

Другие праздники 8 сентября 2021

День посиделок на кухне

День финансиста

Международный день грамотности

День извинений

Всемирный день физиотерапии

Международный день солидарности журналистов

Католический праздник Рождества Пресвятой Девы Марии

Именины 8 сентября 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.

По католическому — Радослав.

Вам будет интересно почитать на Ivona: