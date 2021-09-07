Запреты дня 8 сентября 2021: что нельзя делать на Натальин день
В среду, 8 сентября 2021 года, православная церковь чтит память святой мученицы Наталии Никомидийской и ее супруга Адриана. В народном календаре праздник получил названия "Наталья Овсяница" и "Адриан Осенний" (Толоконник).
Что нельзя делать на Наталью Овсяницу 8 сентября 2021?
- ходить босиком по земле
- ссориться
- лениться
- переедать
- делать спонтанные покупки
- самому ходить в лес
- грустить
Приметы и традиции на Наталью Овсяницу 8 сентября 2021
Читайте также: Выходные и праздники в сентябре 2021 в Украине: когда отдыхаемСвое прозвище святая Наталья получила из-за традиции, согласно которой именно в этот день заканчивали сбор овса. Первый сноп было принято ставить в углу дома под иконами.
После окончания уборки урожая хозяйки устраивали овсяный обед. На стол ставили овсяную кашу, блины и пироги из овсяной муки и овсяный кисель.
Не забывали угостить овсом и лошадей, чтобы они весь год были здоровыми. Иногда для них пекли специальное печенье из этой зерновой культуры.
Также 8 сентября занимались сбором калины и рябины. Ягоды использовались в качестве лекарств.
Святым Наталье и Адриану молились о любви и взаимопонимании между супругами.
В этот день наши предки наблюдали за природой, чтобы спрогнозировать, какой будет погода на ближайшие дни.
Густой туман предвещал теплую осень без сильных заморозков и осадков.
Морозное утро на Наталью Овсяницу говорит о том, что зима будет ранней и морозной.
Гром 8 сентября — к теплой осени.
Много опят в лесу — бабьего лета не будет.
Если листья с березы и дуба еще не опали, то зима будет суровой.
Читайте также: ТОП-10 звезд, у которых есть родственники-преступники8 сентября мало облаков в небе — скоро будут холода.
На рябине мало ягод – осенью будет мало дождей, а если много — то это к скорым холодам.
Другие праздники 8 сентября 2021
- День посиделок на кухне
- День финансиста
- Международный день грамотности
- День извинений
- Всемирный день физиотерапии
- Международный день солидарности журналистов
- Католический праздник Рождества Пресвятой Девы Марии
Именины 8 сентября 2021
По православному церковному календарю именины отмечают Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.
По католическому — Радослав.
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