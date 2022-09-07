Богатые знаменитости, которые ведут себя как самые бедные

Экономия на всем: ТОП-5 звезд, которые живут очень скромно Getty Images

Знаменитости зарабатывают весьма внушительные суммы, и могут позволить себе любую прихоть. Однако некоторые из звезд отличаются бережливостью, и во многом себе отказывают. Предлагаем подборку знаменитостей, которые живут скромно и не тратят много денег.

Риз Уизерспун

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Американская актриса Риз Уизерспун предпочитает откладывать деньги «на черный день», и очень осторожно относится к покупкам: если дом — то небольшой в тихом районе, если косметика — то бюджетная, если сумка — то дорогая, но на несколько лет.

«Я стала одержима черной кожаной сумкой Row от бренда сестер Олсен, но она невероятно дорогая, я не позволю себе купить ее. Такая цена пугает! Наверное, если бы я даже и купила ее, это настолько бы расстроило меня, что я вернула бы ее обратно», — рассказывала Риз британскому Glamour.

Своих детей Уизерспун так же приучает к финансовой дисциплине, покупая им самые простые игрушки.

Риз Уизерспун Getty Images

Роберт Паттинсон

Британский актер Роберт Паттинсон экономит на одежде и транспорте. Как только закончились «Сумерки», он продал на аукционе строгие «вампирские» костюмы. Также Роберт предпочитает добираться на общественном транспорте, ведь его авто за $1500 постоянно ломается. Однако своей любви к ретростилю актер изменять не собирается.

Роберт Паттинсон Getty Images

Киану Ривз

Канадский актер Киану Ривз не покупает дом, а живет в недорогих отелях, питаясь в придорожных кафе. На наряды знаменитость тоже не любит тратиться, предпочитая простую одежду.

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Отсутствие звездной болезни Киану Ривз доказал очень милым поступком: однажды актер провел день в компании бездомного, угостив его гамбургером и пивом.

При этом Киану Ривз очень легко отдает огромные деньги на благие дела: в 2003 году актер отдал 80 миллионов долларов своего гонорара за съемки в «Матрице» дизайнерам костюмов и команде, отвечающей за спецэффекты фильма, а 12 каскадерам подарил по новенькому мотоциклу.

Киану Ривз Getty Images

Кира Найтли

Английская актриса Кира Найтли каждый год выделяет сумму, за пределы которой ни в коем случае не выходит. По словам знаменитости, такой подход позволяет ей сохранять дружеские отношения с людьми, у которых доход гораздо ниже.

«Мне кажется, поддерживая образ жизни с высокими запросами, вы не можете по-настоящему общаться с людьми, живущими по-другому. Мои самые лучшие, самые веселые времена прошли в наименее роскошных местах», — признается Кира в американском Glamour.

Кира Найтли Getty Images

Марк Цукерберг

Основатель Facebook неоднократно попадал в рейтинги самых плохо одетых знаменитостей, ведь он зачастую смешивается с толпой, надевая простые джинсы и футболку.

Также Марк Цукерберг экономит на путешествиях: выбирает недорогие направления, останавливается в отелях среднего класса, ест в дешевых ресторанчиках и не оставляет чаевые.

Марк Цукерберг Getty Images

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