Дженнифер Лоуренс впервые дала интервью о рождении первенца и неудачных беременностях

Звезда фильмов «Голодные игры» и «Не смотрите наверх», американская актриса Дженнифер Лоуренс пережила два выкидыша, прежде чем стать мамой в начале 2022 года.

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В интервью журналу Vogue 32-летняя обладательница «Оскара» рассекретила, что впервые забеременела в 20 лет и планировала сделать аборт. Однако, она потеряла ребенка во время поездки в Монреаль на съемки одной из кинолент.

Второй раз Лоуренс забеременела несколько лет назад уже будучи замужем за Куком Марони, директором художественной галереи. Актриса хотела этого ребенка, однако у нее снова случился выкидыш, после которого ей пришлось сделать операцию.

Впервые стать мамой Дженнифер посчастливилось в феврале этого года. Знаменитость более полгода скрывала пол и имя первенца. Однако, в интервью Vogue Лоуренс решила рассекретить, что родила мальчика, который получил имя Сай в честь любимого художника его отца — Сая Твомбли.

«На следующее утро после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, сейчас первый день моей жизни. Я просто смотрела. Я просто была так влюблена. Я влюбилась во всех младенцев повсюду. Новорожденные просто замечательные. Это розовые, опухшие, хрупкие маленькие выжившие. Теперь я люблю всех детей», — поделилась актриса.

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