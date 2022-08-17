От каких дел стоит отказаться на День памяти мученика Евсигния Антиохийского

Запреты дня 18 августа 2022: что нельзя делать на Евстигнея Житника freepik.com

Какой сегодня церковный праздник

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В четверг,, православная церковь чтит память мученика Евсигния (Евстигнея) Антиохийского, которого в народе прозвали Житником.

Что нельзя делать на Евстигнея Житника 18 августа 2022?

Ссориться

Оставлять детей надолго одних

Петь в поле или огороде

Есть хлеб без соли или лука

Выходить из дома с плохим настроением

Играть в азартные игры

Брать что-то в долг

Приметы и поверья на Евстигнея Житника 18 августа 2022

Прозвище Житник святой Евстигней получил по той причине, что в этот день продолжали сбор зерновых. На поле 18 августа запрещалось есть, чтобы не отвлекаться от работы и не привлекать к себе внимание нечистой силы.

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Незамужние девушки искали в поле особый колос с двенадцатью зернами, который в народе называли «житная матка». Находку клали в углу дома и брали на следующую жатву, чтобы собрать еще больший урожай.

На Евстигнея Житника было принято просить у земли защиты от нечистой силы и непогоды. Но главной традицией дня было ужинать всей семьей за большим столом. 18 августа ели свежий хлеб из ячменя с сырым луком и запивали квасом. Считалось, что это может повысить устойчивость к различным заболеваниям.

Наблюдали в этот день и за погодой. Если на Евстигнея земляные черви выползли из-под земли или пиявки на поверхность воды всплыли – то это к дождю. Если вечером эхо слышится далеко, то будет теплая погода. Если же эхо глухое, то на следующий день будет холодно и облачно. Чайки купаются в воде – к ненастью. Какая погода 18 августа – таким и декабрь будет.

Другие праздники 18 августа 2022

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День географа

Предпразднство Преображения Господня

День общего языка

Международный день вина «Пино-нуар»

День противозачаточных средств

День памяти священномученика Симона Уфимского

День памяти преподобномученика Иова Ущельского

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По православному церковному календарю именины отмечают Анфир, Викентий, Дарья, Евдокий, Евдокия, Евсигний (Евсигней, Евстигней), Ефим, Иван, Иов, Ириней (Ириний, Риний), Кандидий, Кантидиан, Кантидий, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Понтий, Сивел, Симон (Семен), Стефан (Степан), Фавий (Фабий), Феоктист (Феоктистий, Фекстист).

По католическому — Агапит, Флор и Лавр.

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