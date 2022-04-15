Запреты дня 16 апреля 2022: что нельзя делать на Лазареву субботу
Какой церковный праздник 16 апреля 2022 года
В субботу, 16 апреля 2022 года, православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря (Лазарева суббота). Этот праздник переходной: его отмечают на шестой неделе Великого поста в субботу накануне Вербного воскресенья.
Что нельзя делать на Лазареву субботу 16 апреля 2022 года?
- вспоминать покойников и ходить на кладбища
- убирать
- стирать
- заниматься рукоделием
- веселиться
- отказывать людям в помощи
- топтать крошки пищи, упавшие со стола на пол
- работать в огороде
- употреблять спиртные напитки (можно немного вина)
- устраивать шумные праздники, в том числе свадьбы и дни рождения
- молиться в церкви в этот день о материальных благах
- ссорится
Приметы и поверья на Лазареву субботу 24 апреля 2022
В этот день было принято ходить в церковь и молиться об исцелении близких от болезней, в том числе и душевных. По случаю праздника разрешались небольшие послабления поста — можно было употреблять икру, растительное масло и красное вино. Традиционными блюдами на столе на Лазареву субботу были гречневые блины и различные каши. Также в этот день пекли сладкое печенье, которое получило название «лазарчики».
Читайте также: Пасха 2022 в Европе: когда выходные в странах, куда выехали украинцыНа Лазереву субботу готовились к Вербному воскресенью. Люди ломали веточки вербы, которые вечером или утром на следующий день освящали в церкви. В народе говорили, что «Святой Лазарь за вербой лазил». Наши предки верили, что освященная ива имела целебные свойства. Веточки хранили в доме до следующей Лазаревой субботы.
Девушки в Лазереву субботу нарядно одевались и ходили в гости. Считалось, что если хозяева чем-то угостят девушку или за что-то похвалят, то вскоре она выйдет замуж.
Также в этот день наши предки пытались предсказать погоду. Если в субботу ежи, ящерицы и змеи показываются из своих нор — значит, холода закончились и дальше будет только теплая погода. А если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным.
Другие праздники 16 апреля 2022
- День окружающей среды в Украине
- День Чарли Чаплина
- Всемирный день голоса
- Всемирный день «точки с запятой»
- День «Спасите слона»
- День коричного ветра
- Международный день цирка
- Иудейская Пасха, Песах
- День сыра из сырого молока
- Католическая Великая суббота
- Католический день памяти святой Бернадетты
Именины 16 апреля 2022
Читайте также: Песах 2022: история праздника, запреты и традицииПо православному церковному календарю День ангела отмечают Никита, Мартин, Феодосия, Иван, Илиодор, Иосиф, Ульфиан.
По католическому — Ксения, Мария, Юлия, Венедикт, Альбина.
Памятные даты, годовщины и события 16 апреля
1632 — основано Киево-Могилянскую академию.
1705 – английская королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцари — это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги.
1710 — Запорожским гетманом Ф. Орлик.
1848 — в Австрийской империи отменено крепостное право вследствие революции.
1871 — Берлин провозглашён столицей Германии. Принятие Конституции Германской империи.
1912 — американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолёте.
1943 — Альберт Хофманн открыл психотропные свойства ЛСД, сделавшее химика широкоизвестным.
1947 — в сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире употребил словосочетание «холодная война».
1948 — 16 западноевропейских стран и западные оккупационные зоны Германии заключили международное соглашение о европейском экономическом сотрудничестве в рамках «плана Маршалла».
1992 — свержение президента ДР Афганистан Мухаммеда Наджибуллы.
2000 –— Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают «Украинскую правду», первое украиноязычное интернет-издание.
2003 — подписан Афинский договор, согласно которому 10 стран стали членами ЕС: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.
2014 — крушение парома «Севоль» у юго-западного побережья Южной Кореи, погибли 304 человека.
Кто родился 16 апреля
1889 — Чарли Чаплин, английский и американский киноактёр, обладатель трёх «Оскаров».
1914 — Джон Годяк, американский киноактер украинского происхождения.
1921 — Питер Устинов, английский писатель, актёр, лауреат двух «Оскаров».
1940 — Маргрете II, правящая королева Дании.
1955 — Анри, великий герцог Люксембурга.
1965 — Мартин Лоуренс, американский актёр и стендап-комик.
1971 — Селена, американская певица мексиканского происхождения.
1971 — Свен Фишер, немецкий биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион.
1978 — Иван Ургант, российский шоумен.
1982 — Джина Карано, американская женщина-боец MMA, актриса и модель.
1984 — Клэр Элизабет Фой, английская актриса.
1996 — Аня Тейлор-Джой, американская актриса и модель.
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