Какой церковный праздник 16 апреля 2022 года

В субботу, 16 апреля 2022 года, православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом святого Лазаря (Лазарева суббота). Этот праздник переходной: его отмечают на шестой неделе Великого поста в субботу накануне Вербного воскресенья.

Что нельзя делать на Лазареву субботу 16 апреля 2022 года?

  • вспоминать покойников и ходить на кладбища
  • убирать
  • стирать
  • заниматься рукоделием
  • веселиться
  • отказывать людям в помощи
  • топтать крошки пищи, упавшие со стола на пол
  • работать в огороде
  • употреблять спиртные напитки (можно немного вина)
  • устраивать шумные праздники, в том числе свадьбы и дни рождения
  • молиться в церкви в этот день о материальных благах
  • ссорится

Приметы и поверья на Лазареву субботу 24 апреля 2022

В этот день было принято ходить в церковь и молиться об исцелении близких от болезней, в том числе и душевных. По случаю праздника разрешались небольшие послабления поста — можно было употреблять икру, растительное масло и красное вино. Традиционными блюдами на столе на Лазареву субботу были гречневые блины и различные каши. Также в этот день пекли сладкое печенье, которое получило название «лазарчики».

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На Лазереву субботу готовились к Вербному воскресенью. Люди ломали веточки вербы, которые вечером или утром на следующий день освящали в церкви. В народе говорили, что «Святой Лазарь за вербой лазил». Наши предки верили, что освященная ива имела целебные свойства. Веточки хранили в доме до следующей Лазаревой субботы.

Девушки в Лазереву субботу нарядно одевались и ходили в гости. Считалось, что если хозяева чем-то угостят девушку или за что-то похвалят, то вскоре она выйдет замуж.

Также в этот день наши предки пытались предсказать погоду. Если в субботу ежи, ящерицы и змеи показываются из своих нор — значит, холода закончились и дальше будет только теплая погода. А если на иве распустилось много сережек, то год будет очень урожайным.

Другие праздники 16 апреля 2022

  • День окружающей среды в Украине
  • День Чарли Чаплина
  • Всемирный день голоса
  • Всемирный день «точки с запятой»
  • День «Спасите слона»
  • День коричного ветра
  • Международный день цирка
  • Иудейская Пасха, Песах
  • День сыра из сырого молока
  • Католическая Великая суббота
  • Католический день памяти святой Бернадетты

Именины 16 апреля 2022

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Никита, Мартин, Феодосия, Иван, Илиодор, Иосиф, Ульфиан.

По католическому — Ксения, Мария, Юлия, Венедикт, Альбина.

Памятные даты, годовщины и события 16 апреля

1632 — основано Киево-Могилянскую академию.

1705 – английская королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцари — это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги.

1710 — Запорожским гетманом Ф. Орлик.

1848 — в Австрийской империи отменено крепостное право вследствие революции.

1871 — Берлин провозглашён столицей Германии. Принятие Конституции Германской империи.

1912 — американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолёте.

1943 — Альберт Хофманн открыл психотропные свойства ЛСД, сделавшее химика широкоизвестным.

1947 — в сенате Южной Каролины американский политик и финансист Бернард Барух первым в мире употребил словосочетание «холодная война».

1948 — 16 западноевропейских стран и западные оккупационные зоны Германии заключили международное соглашение о европейском экономическом сотрудничестве в рамках «плана Маршалла».

1992 — свержение президента ДР Афганистан Мухаммеда Наджибуллы.

2000 –— Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают «Украинскую правду», первое украиноязычное интернет-издание.

2003 — подписан Афинский договор, согласно которому 10 стран стали членами ЕС: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

2014 — крушение парома «Севоль» у юго-западного побережья Южной Кореи, погибли 304 человека.

Кто родился 16 апреля

1889 — Чарли Чаплин, английский и американский киноактёр, обладатель трёх «Оскаров».

1914 — Джон Годяк, американский киноактер украинского происхождения.

1921 — Питер Устинов, английский писатель, актёр, лауреат двух «Оскаров».

1940 — Маргрете II, правящая королева Дании.

1955 — Анри, великий герцог Люксембурга.

1965 — Мартин Лоуренс, американский актёр и стендап-комик.

1971 — Селена, американская певица мексиканского происхождения.

1971 — Свен Фишер, немецкий биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион.

1978 — Иван Ургант, российский шоумен.

1982 — Джина Карано, американская женщина-боец MMA, актриса и модель.

1984 — Клэр Элизабет Фой, английская актриса.

1996 — Аня Тейлор-Джой, американская актриса и модель.

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