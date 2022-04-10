Как подготовиться к крестинам малыша, какие обряды как соблюдать и о чем важно не забыть во время крещения

Через две недели закончится Великий Пост и после Светлого Воскресения - Пасхи, которая в этом году приходится на 24 апреля, христианская церковь продолжить проводить обряды крещения. И пока есть время, родителям и будущим крестным малыша следует позаботиться обо всем пораньше. Тем более, что в военное время сделать это будет чуть сложнее. Кстати, за время военной агрессии "сеседа" - Российской Федерации только в Киеве, под бомбами, родилось 1189 малышей, из них 629 мальков и 650 девочек. Кстати, один из признанных мировых феноменов - в странах, которым грозит или в которых идет война мальчиков рождается больше. Всего же в Украине за время войны в Украине родилось чуть больше 22 тысяч малышей, по данным Минюста на 1 апреля 2022 года. Так давайте подготовимся к крещению правильно.

Что нельзя делать на крещение ребенка?

1. До проведения обряда крещения нельзя показывать малыша никому, даже самым близким друзьям и родственникам. Считается, что без небесного заступника малыша могут сглазить даже те люди, которые не таят зла, а просто позавидовали по-доброму.

Как правильно покрестить ребенка pinterest.com

2. Кумовьями не берут тех, кто состоят между собой в любовной и/или сексуальной связи. Союз крестных родителей должен быть перед Богом исключительно платоническим.

3. Нельзя стирать вещи и полотенце, в которых крестили малыша. Да и в целом использовать их в повседневной жизни не стоит. Эти атрибуты обряда крещения считаются мощным оберегом для ребенка, и прибегать к ним стоит лишь в моменты настоящей необходимости.

4. Дурная примета - брать в крестные женщину в положении. Считается, что этот обряд не пойдет на пользу и для крестника, и для еще нерожденного малыша.

Как правильно покрестить ребенка pinterest.com

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5. В церкви крестные не должны позволять другим зажигать свечи при помощи их свечей.

6. Нельзя обижать животных, а также заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом (в особенности рубить дрова и копать землю).

7. Накрывая праздничный стол, нельзя готовить блины и блюда со свининой. Также нельзя напиваться.

Как правильно покрестить ребенка pinterest.com

8. О том, что родители планируют крестины, должны знать только ближайшие люди и непосредственные участники таинства. Остальным говорить об этом до крещения нельзя, особенно - в день обряда.

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Приметы и традиции на крещение ребенка

1. Крестить малыша необходимо во всем новом - к светлому будущему ребенка.

2. Крестные должны попробовать все блюда на праздничном столе после крестин, чтобы их крестник был богатым.

Как правильно покрестить ребенка pinterest.com

3. Ребенка в дом после крещения первыми заносят крестные родители - таким образом они открывают малышу путь в счастливую жизнь. Также перед входом стелют новый половик. Первыми на него также ступают крестные.

4. Суббота - самый удачный день недели для крестин.

5. Нательный крестик (не золотой) и икону святого покровителя в день крестин дарит малышу крестный отец, а крыжму (полотенце для крещения) и одежду для крестин - крестная мать.

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