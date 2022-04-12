Узнайте, чего ждать от солнечного затмения 30 апреля 2022 года

Солнечное затмение 30 апреля 2022 года: что нас ждет в это время pixabay.com

В 2022 году ожидается два солнечных затмения, которые будут предшествовать лунным и открывать два коридора затмений ― весенний и осенний. Сегодня мы расскажем о весеннем, которое ожидается 30 апреля 2022 года.

Первое затмение начнется 30 апреля в 22:45:19 и закончится 1 мая в 02:37:56 по киевскому времени. Его можно будет наблюдать в южной части Южной Америки и северо-восточной акватории Тихого океана.

Что нас ждет?

Многие эксперты этой области считают, что солнечное затмение сильно влияет на жизнь человека. Оно становится отправной точкой новых процессов, изменяет прежние установки, фиксирует выбор, если были сомнения.

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Кроме того, по словам экспертов, солнечные затмения влияют в большей степени на физическое состояние. Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, отличающимся чувствительностью к любым изменениям, эмоциональной нестабильностью, рекомендуют на периоды астрономических событий, влияющих на состояние здоровья, снижать деловую активность, избегать поездок и больше отдыхать.

Однако следует четко отличать, действительно ли человек метеозависимый, либо же просто легко внушаемый или слишком взволнованный. Нужно быть предельно внимательными, гибко реагировать на происходящие изменения, как и каждый день своей жизни. Также во время затмений значительно повышается вероятность катастроф.

Отметим, что в 2022 году ожидается и второе солнечное затмение, которое будет частичным и произойдет 25 октября 2022 года в 09:22:46, а закончится в 11:49:54 по киевскому времени. Оно можно будет наблюдать в Европе, западной части Азии, на северо-востоке Африки и Ближнем Востоке.

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