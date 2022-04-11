Песах - главный праздник иудеев, аналог Пасхи, праздник весны и свободы. Как и Пасха, каждый год он меняет свое время.

В 2022 году Песах продлится с пятницы 15 апреля по субботу 23 апреля.

Значение и история праздника

Этот самый древний из еврейских праздников связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.

В этот день вспоминают о чреде событий, которые привели к рождению еврейской нации.

Израильтяне появились в Египте в количество 70 человек - это был род Иакова. Поначалу они были радушно приняты, но по мере увеличения их численности, власти страны стали ограничивать их свободы. Так, если на всех жителей страны была возложена трудовая повинность, то на евреев — особенно тяжелая. Дома евреев прослушивались и досматривались, жен разлучали с мужьями, новорожденных мальчиков убивали.

Среди прочих был Моше (Моисей), которому удалось спастись от неминуемой гибели от рук египтян. Он воспитывался во дворце фараона, будучи кремко связанный духовно со своим народом.

За убийство египтянина, избивавшего еврея, он был приговорен к смерти, но бежал и много лет жил в странах Африки и Среднего Востока. И как-то он увидел горящий, но не сгорающий куст («неопалимая купина»). Из этого огня раздался голос Всевышнего, повелевающего Моисею отправиться в Египет и вывести евреев из рабства.

Евреи бежали их Египта спешно, так как египетская армия во главе с фараоном гналась за ними по пятам. Сбежавших пас Всевышний: он раздвинул воды Красного моря и уморил преследователей, после чего послал Моисею 10 заповедей и кодекс, которому стали следовать освобожденные.

Песах 2022: история праздника, запреты и традиции www.istockphoto.com

Запреты Песаха

Основной запрет - на поедание хлеба и всех блюд и напитков, приготовленных на основе брожения.

По легенде, евреи так спешно убегали из страны рабства, что не дождались, когда заквасится хлеб. Они забрали тесто с собой – и в пустыне питались пресной мацой.

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И с древних времен маца выпекается так, чтобы не закваситься. Квасное, так называемый хамец, на еврейскую Пасху категорически запрещено, все дни праздника.

Даже есть специальная церемония, когда раскладываются кусочки квасного, а потом их ищут вместе с детками.

Песах 2022: история праздника, запреты и традиции www.istockphoto.com

Традиции Песаха

Перед праздником принято делать генеральную уборку. Печи, плиты, духовки, кухонные столы должны быть тщательно очищены. Посуда откашерована или заменена на пасхальную, которой пользуются только во время праздника.

Песах начинается со сбора всей семьи и гостей за праздничным столом, они читают Пасхальную Агаду — историю Исхода евреев из Египта. И приступают к праздничной трапезе. Эта трапеза называется «седер» («порядок» на иврите) и является важнейшей частью праздника.

Среди традиционных праздничных кушаний: зелень, пропеченное мясо на кости, яйцо вкрутую, вареная картошка, а также фруктово-ореховая смесь с добавлением вина – харосет.

Традиционно во время седера нужно выпивать по четыре бокала вина или виноградного сока, напитков, символизирующих благословление и радость.

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Также во время пасхального седера есть промежуток времени, когда иудеи ничего не едят. Этим отдается дань бывшим рабам, которые не могли принимать пищу, когда они захотят.

День, следующий за пасхальным седером, — это первый день праздника. Для религиозных людей — это день молитвы и отдыха, когда запрещена всякая работа.

А для светских евреев это попросту выходной, который принято проводить с семьей, друзьями, близкими.

После - 5 наполовину праздничных дней: часть учреждений работает полдня, а часть — не работает вовсе. И завершает пасхальную неделю еще один праздничный день.

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