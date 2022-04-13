От каких дел стоит отказаться в четверг

Запреты дня 14 апреля 2022: что нельзя делать на Марью Пролубницу freepik.com

Какой церковный праздник сегодня, 14 апреля

В четверг, 14 апреля 2022 года, православные христиане чтут память преподобной Марии Египетской. В народе ее называли Марьей Пролубницей. Другие названия праздника: Марья - зажги снега, Марья - заиграй овражки, Марья - распусти огонь.

Что нельзя делать на Марью Пролубницу 14 апреля 2022?

резать что-то ножом или ножницами

ругаться с родственниками

проводить день вдали от семьи

убивать паука

ссориться, сквернословить и клеветать

что-то планировать

Стричься

Приметы и поверья на 14 апреля 2022

Святая Мария Египетская считалась женской покровительницей. Поэтому 14 апреля называли женским праздником. В народе верили, что именно в этот день замужняя женщина могла привлечь счастье в брак.

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Чтобы супруг стал заботливым и любящим, женщиныготовили блины с медом и читали над блюдом специальную молитву святой Марии. Позже этими блинами угощали мужа. Верили, что семья будет счастливой, если все ее члены 14 апреля проведут день вместе.

Также у Марии Египетской просили защиты от сглаза, плохого слова и порчи. С этой целью православные отмывали входные двери водой с вином и медом.

14 апреля наши предки старались давать милостыню нуждающимся людям. Люди верили, что чем больше дадут, тем больше получат.

Несмотря на то, что Марья Пролубница считалась женским днем, 14 апреля запрещалось мужчинам работать и даже планировать что-то. Иначе потом все планы могут разрушиться.

Если в ночь на 14 апреля было ясное небо, то это предвещало хороший и щедрый урожай. А ночное небо, покрытое тучами, обещало теплую погоду на следующий день.

Гроза в день говорила о том, что лето будет засушливое. А вот вечерний гром обещал солнечную и теплую погоду на ближайшие дни. Молнии без грома предвещали жаркое и сухое лето.

Если 14 апреля лед сходил с рек или остался в небольшом количестве около берега, то стоило ожидать тяжелый неурожайный год.

Утки и гуси, вернувшиеся из теплых краев до 14 апреля, предсказывали скорое потепление.

Другие праздники 14 апреля 2022

Международный день внезапного смеха

День «Посмотри на небо»

День Семаргла (Праздник огня)

День «Достигни большего»

Всемирный день болезни Шагаса

День Госавтоинспекции МВД Украины

Международный день ТОП-менеджера

Католический Великий четверг

День алфавита Нко

Именины 14 апреля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Ефим, Макар, Мария, Аврам, Мелетий, Абрам, Эльвира, Гордей.

По католическому — Людвина, Юстина, Валерьян, Ламберт.

Памятные даты, годовщины и события 14 апреля

1687 — Английский король Яков II дал равные права католикам и протестантам.

1863 — в Мариинском театре состоялась премьера первой оперы «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского.

1864 — Испанский флот захватил острова Чинча у побережья Перу, что послужило началом Испано-южноамериканской войны.

1865 — Смертельное ранение 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь.

1894 — Состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 — «Титаник» столкнулся с айсбергом.

1927 — в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль «Вольво».

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1931 — свержение монархии и провозглашение Каталонской республики в Испании в результате Испанской революции 1931—1939 годов.

1988 — Подписание международных Женевских соглашений о политическом урегулировании в Афганистане.

Кто родился 14 апреля

1888 — Владимир Нарбут, украинский поэт и литературный деятель, брат украинского графика Георгия Нарбута.

1924 — Мария Харченко, украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины.

1945 — Андрей Чебыкин, украинский художник-график.

1961 — Роберт Карлайл, шотландский актер.

1973 — Эдриен Броуди, американский актёр и продюсер, лауреат премий «Оскар».

1977 — Сара Мишель Геллар, американская актриса, телепродюсер.

1988 — Кристина Асмус, российская актриса.

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