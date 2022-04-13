Нина Матвиенко рассказала, что рашисты сделали с домом ее сестры в Буче
Квартиру родственницы знаменитой певицы обокрали и разрушили
Народная артистка Украины, известная певица Нина Матвиенко рассказала, как российские солдаты поиздевались над собственностью ее сестры в городе Буча Киевской области.
Читайте также: Данилко назвал российских звезд, которые написали ему после вторжения РФВ интервью программе «Зірковий шлях» 74-летняя исполнительница сообщила, что рашисты разрушили дом, в котором находилась квартира ее сестры. По словам Нины Митрофановны, российские вояки вынесли из жилья все, в том числе и нижнее белье. Артистка добавила, что ее родственница вложила в покупку этой квартиры все свои сбережения.
«У моей сестры в Буче развалили дом. Она только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда «кадыровская» все повыносила из дома — до трусов повыносила. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы, это саранча, которая сегодня уничтожает все живое. Вытаскивает все наше, это же так невозможно», — сказала Матвиенко.
К счастью, родным артистки удалось сбежать с ранее оккупированного города и сейчас они находятся в безопасности.
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