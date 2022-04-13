Виктория и Дэвид Бекхэм преподнесли сыну на свадьбу роскошное ретро-авто
Какую машину получил Бруклин Бекхэм от звездных родителей
В прошлую субботу старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин Бекхэм женился актрисе Николе Пельтц. Отец невесты, миллиардер Нельсон Пельц, попросил всех гостей вместо подарков сделать пожертвования в фонд, который помогает пострадавшим от войны украинцам. Однако, влюбленная парочка без презентов в день своего бракосочетания не осталась.
Читайте также: Нина Матвиенко рассказала, что рашисты сделали с домом ее сестры в БучеКак сообщает издание Daily Mail, Дэвид Бекхэм решил преподнести молодоженам дорогой ретро-автомобиль. Экс-футболист владеет 10-процентной долей в реставрационной компании Lunaz, поэтому ему не составило труда договориться о электрифицировании и модернизации Jaguar XK140 1954 года выпуска. Кроме того, машину стоимостью 500 тысяч долларов (около 14,8 миллионов гривен) перекрасили в голубой цвет.
Сообщается, что над модернизацией авто работала команда из 120-ти мастеров, дизайнеров и техников по электромобилям в Сильверстоуне, Англия.
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