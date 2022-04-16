С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя перед Пасхой 2022

Вербное воскресенье 2022: что нельзя делать на праздник pixabay.com

Вербное воскресенье, которое также называют Днем входа Иисуса Христа в Иерусалим, отмечается за неделю до Пасхи. В этом году Вербное воскресенье празднуют 17 апреля. Что нельзя делать в Вербное воскресенье и какие есть приметы, расскажет Ivona.

Вербное воскресенье 2022: как отмечать

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Вербное воскресенье 2022: что нельзя делать

В Вербное воскресенье нельзя работать, убирать, готовить, шить.

Не рекомендуется посещать шумные компании и устраивать праздники.

Нельзя употреблять алкоголь.

Церковь не рекомендует готовить горячие блюда и употреблять продукты живого происхождения. Рыба допускается в меню.

Нельзя ругаться в этот день и нецензурно выражаться.​

Именно с Вербного воскресенья начинается последняя (Страстная) неделя Великого поста. В это день христиане поздравляют друг друга, посещают службы и освящают ветки вербы. В праздник принято считать, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев - от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2022 pixabay.com

Вербное воскресенье 2022: приметы

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Считается, что верба оберегает дом от негатива. Поэтому принято в этот день быть друг друга освещенной вербой и говорить «Не я бью, верба бьет».

Если в Вербное воскресенье нет заморозков, то в этом году будет много фруктов.

Если солнечная погода без ветра, то стоит ждать теплого лета.

В день Вербного воскресенья принято духовно очищаться, молиться и готовиться к Страстной седмице.

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