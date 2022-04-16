Праздничное меню из традиционных пасхальных блюд на католическую Пасху

Католическая Пасха в 2022 году выпадает на 17 апреля - уже завтра. И сегодня есть время подготовить несколько праздничных блюд. Их можно приготовить как дома, в знак уважения к традициями гостеприимных и доброжелательных соседей, так и находясь в католической стране в связи с вынужденным временным переселением. Мы подобрали самые простые и легкие рецепты вкусных праздничных блюд.

Пасха считается одним из самых главных, ярких и светлых христианских праздников, который любят не только взрослые, но и дети. Традиционно на католическую Пасху готовят зеленые салаты, запекают овощи с мясом, а также всевозможные сладости в форме главных символов праздника - кроликов и барашков.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Кролик на Западе - не менее важный атрибут Пасхи, чем раскрашенные яйца. Он символизирует плодородие и весну. Именно кролик приносит хорошим детям подарки на Пасху. В Европе и Америке, кроме всевозможных кексов и пирогов, на Пасху традиционно пекут печенье в виде кроликов.

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Пасхальный ягненок - еще одна традиция католического пасхального стола. Пасхальный ягненок символизирует Иисуса Христа и его искупление своей смертью грехов человечества. Пообедать на католическую Пасху можно жареным пасхальным ягненком или просто испечь кулич в форме ягненка.

10 блюд на католическую Пасху

Польский пасхальный суп

Традиционно журек готовили в преддверии Пасхи с картофелем, овощами, грибами. Когда заканчивался пост, в суп добавляли копчености и яйца.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Весной начинается сезон баранины и свежих овощей. Поэтому жаркое становится настоящим украшением праздничного стола на Пасху.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Классическое пасхальное блюдо, которое стоит взять на заметку - мясной хлебец с зеленью и начинкой из вареных яиц. Его можно использовать, как основное блюдо, или же в качестве закуски: и в холодном, и в горячем виде хлебец очень вкусен.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Сытный песочный пирог для любителей простых рецептов и несложных ингредиентов. Это почти как омлет с ветчиной, только в пироге! Вкусно и празднично!

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Все дело в слоях: и вот на столе - красивый праздничный салат из овощей, яиц и бекона (классическое сочетание для блюд на католическую Пасху).

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Лайфхак: зеленый пасхальный салат нужно поливать заправкой непосредственно перед подачей к столу, чтобы зелень не завяла и не потеряла вкус.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Фаршированные яйца - очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Одним из символов Пасхи являются кролики. Приготовьте детям аппетитную закуску из слоеного теста с мясной начинкой в виде этих забавных зверьков.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Баран издавна считается жертвенным животным. На пасхальном столе у католиков обязательно должен присутствовать барашек из сдобного теста. Он символизирует жертвенную гибель Иисуса Христа во имя искупления человеческих грехов.

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

Отличная альтернатива традиционным куличам на Пасху. Не забудьте украсить праздничной глазурью!

Католическая Пасха 2022 уже завтра: ТОП-10 лучших рецептов pinterest.com

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