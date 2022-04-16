Католики всего мира завтра, 17 апреля, отмечают светлый праздник Пасхи. Что приготовить - быстро легко и вкусно
Католическая Пасха в 2022 году выпадает на 17 апреля - уже завтра. И сегодня есть время подготовить несколько праздничных блюд. Их можно приготовить как дома, в знак уважения к традициями гостеприимных и доброжелательных соседей, так и находясь в католической стране в связи с вынужденным временным переселением. Мы подобрали самые простые и легкие рецепты вкусных праздничных блюд.
Пасха считается одним из самых главных, ярких и светлых христианских праздников, который любят не только взрослые, но и дети. Традиционно на католическую Пасху готовят зеленые салаты, запекают овощи с мясом, а также всевозможные сладости в форме главных символов праздника - кроликов и барашков.
Кролик на Западе - не менее важный атрибут Пасхи, чем раскрашенные яйца. Он символизирует плодородие и весну. Именно кролик приносит хорошим детям подарки на Пасху. В Европе и Америке, кроме всевозможных кексов и пирогов, на Пасху традиционно пекут печенье в виде кроликов.
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Пасхальный ягненок - еще одна традиция католического пасхального стола. Пасхальный ягненок символизирует Иисуса Христа и его искупление своей смертью грехов человечества. Пообедать на католическую Пасху можно жареным пасхальным ягненком или просто испечь кулич в форме ягненка.
10 блюд на католическую Пасху
Традиционно журек готовили в преддверии Пасхи с картофелем, овощами, грибами. Когда заканчивался пост, в суп добавляли копчености и яйца.
Весной начинается сезон баранины и свежих овощей. Поэтому жаркое становится настоящим украшением праздничного стола на Пасху.
Классическое пасхальное блюдо, которое стоит взять на заметку - мясной хлебец с зеленью и начинкой из вареных яиц. Его можно использовать, как основное блюдо, или же в качестве закуски: и в холодном, и в горячем виде хлебец очень вкусен.
Сытный песочный пирог для любителей простых рецептов и несложных ингредиентов. Это почти как омлет с ветчиной, только в пироге! Вкусно и празднично!
Все дело в слоях: и вот на столе - красивый праздничный салат из овощей, яиц и бекона (классическое сочетание для блюд на католическую Пасху).
Лайфхак: зеленый пасхальный салат нужно поливать заправкой непосредственно перед подачей к столу, чтобы зелень не завяла и не потеряла вкус.
Фаршированные яйца - очень вкусная праздничная закуска, к тому же приготовить ее не составит никакого труда.
Одним из символов Пасхи являются кролики. Приготовьте детям аппетитную закуску из слоеного теста с мясной начинкой в виде этих забавных зверьков.
Баран издавна считается жертвенным животным. На пасхальном столе у католиков обязательно должен присутствовать барашек из сдобного теста. Он символизирует жертвенную гибель Иисуса Христа во имя искупления человеческих грехов.
Отличная альтернатива традиционным куличам на Пасху. Не забудьте украсить праздничной глазурью!
Ранее мы рассказывали, как красить яйца на Пасху натуральными красителями.
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