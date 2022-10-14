Узнайте, как отмечаем День защитников и защитниц Украины в 2022 году

День защитников и защитниц в Украине отмечают 14 октября. Хоть это и относительно молодой праздник, у него интересная история, ведь в этот день в Украине традиционно почитали защитников страны. Когда появился праздник и как отмечаем его в 2022-м, читайте на Ivona.

День защитников и защитниц Украины: история праздника

В марте 2015 года Верховная рада Украины поддержала перенос празднования Дня защитника Украины с 23 февраля на 14 октября. Этот законопроект еще в 2014 году внес в парламент президент Украины Петр Порошенко.Таким образом, День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, стал государственным праздником, а значит и официальным выходным. Таким образом, День защитников Украины широко отмечают с 2015 года. Однако ранее этот праздник назывался лишь Днем защитников Украины. «Защитниц» в название праздника добавили в 2021-м.

Отметим, что это не единственный праздник сегодня. Так, в этот же день 14 октября отмечают День украинского козачества и День создания УПА. Эти два праздника также посвящены защитникам Украины, которые боролись за нашу независимость в прошлом. Поэтому неудивительно, что современный праздник решили отмечать 14 октября.

В День защитника Украины православные верующие также празднуют важный и почитаемый в нашей стране религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

Стоит заметить, что у этого праздника есть и другое название – Казацкая Покрова, что свидетельствует о почтительном отношении украинских воинов к значимым религиозным датам. Казаки верили, что святая Покрова Пресвятой Богородицы охраняет их, а Богоматерь считали своей заступницей и покровительницей.

Исторически в этот день было принято вспоминать и воздавать должное казацкой доблести. Именно 14 октября на Сечи выбирали нового атамана и устраивали праздник казацкого мужества и отваги.

День защитников и защитниц Украины в 2022: как отмечаем

Традиционно, День защитников и защитниц Украины был официальным выходным днем. Однако, в 2022-м из-за широкомасштабной агрессии РФ и согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» дополнительные государственные выходные были отменены. Таким образом, сегодня это обычная рабочая пятница.

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