В четверг, 14 октября, отмечается великий православный праздник Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 2021 года, православная церковь отмечает один из самых больших религиозных праздников Покров Пресвятой Богородицы. В народе этот день также прозвали Зазимник или Покров день.

Что нельзя делать на Покров 14 октября 2021?

работать (строить, копать, стирать или убирать)

отказывать в гостеприимстве

злоупотреблять алкоголем

брать и давать деньги в долг

переедать

сквернословить, ссориться, кричать

Приметы и традиции на Покров 14 октября 2021

Покров Пресвятой Богородицы — большой христианский праздник, чьи традиции тесно переплелись с народными. Так сам покров символизирует не только божью защиту, но и первый снег, который обычно выпадал в этот день, а также фату невесты, так как сыграть свадьбу на Покрова — добрая примета для молодой семьи.

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Множество обрядов на Покрова связанно именно со скорым замужеством. Одинокие девушки с самого утра шли в церковь и просили Богородицу о суженом. Замужние женщины молили Богородицу о мире и благополучии в семье.

Наши предки верили, что брак, заключенный на Покров, всегда будет под защитой Девы Марии. Кроме того, 14 октября категорически запрещалось отказывать сватам, иначе девушка еще три года будет одинокой.

После посещения праздничного богослужения, обычно устраивались гуляния: хозяйки пекли блины и пирожки, впервые затапливали печь (обязательно дровами из фруктовых деревьев, чтобы огонь всю зиму жарко горел), родственники и друзья ходили друг к другу в гости. Молодежь также не сидела без дела. Начинался сезон осенне-зимних посиделок — вечерниц.

На Покрова умывались первым снегом, чтобы сохранить красоту и здоровье. Также оставляли угощение для домового — блюдце молока или четвертинку блина.

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Не забывали в этот день и о погодных приметах. Считалось, что если журавли улетели в теплые края до 14 октября, то зима будет ранней и холодной. Еще говорили, какая погода на Покров — такой и зима будет. Снег на Покров обещал такие же осадки на Дмитриев день (8 ноября) и Рождество. А вот дождь на Покров предвещал ненастную погоду на последние две недели октября и весь ноябрь. Ясный и теплый день — примета того, что снега не будет до Михайлова дня (21 ноября).

Другие праздники 14 октября 2021

День украинского казачества

День защитников и защитниц Украины

День создания Украинской повстанческой армии.

День рождения Винни-Пуха

День чак-чака

День накопления жизненных сил

Всемирный день зрения

День плетения облаков

Всемирный день спирометрии и легочного здоровья

Всемирный день стандартов

День работников заповедного дела

Именины 14 октября 2021

По православному церковному календарю День ангела 14 октября отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Ананий (милость Господня), Ариадна (самая непорочная), Богдан (Богом данный), Вера (вера, верная), Георгий (земледелец), Григорий (бодрствующий), Иван (благодать Божья), Мария (горькая, любимая, госпожа), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Петр (камень, скала), Роман (римлянин), Савва (старец) и Федор (дар Божий).

По католическому - Бернард (сильный как медведь), Доминик (принадлежащий Богу), Мария (горькая, любимая, госпожа), Роман (римлянин), Фортунат (удачливый) и Фортуната (удачливая).

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