Если вы эвакуировались в Европу и вам нужна работа

С начала военных действий из Украины по оценкам ООН выехали более 3,3 млн беженцев. Многие украинцы, оказавшись за границей, хотят трудоустроиться, чтобы иметь возможность содержать себя и свою семью на время активных боевых действий в стране. Ivona решила поделиться полезными ссылками, где можно найти работу.

Как украинцам устроиться на работу в Европе?

Нелегальная работа в Европе может строго наказываться, вплоть до депортации. Сейчас многие европейские страны пошли на уступки и помогают украинцам трудоустроиться. Самый легкий способ устроиться на работу в Европе – получить временную защиту. Этот документ позволяет не только трудоустраиваться, но и получать множество прав, схожих с теми, что имеют граждане страны. В каждой стране ЕС процедура получения временной защиты разная, узнавать все нюансы рекомендуем в органах местной власти.

Читайте также: Статус беженца VS временная защита: что и зачем стоит оформлять

Где искать работу украинцам в Европе: полезные ссылки

Goodjob – вакансии в разных странах, ссылки на языковые курсы.

Крезюме Вакансии – вакансии для творческих личностей и волонтерские предложения.

Happy Monday – вакансии и рекомендации по развитию карьеры.

Zaichenko team – вакансии для журналистов, дизайнеров, маркетологов и IT.

Навзаєм чат – вакансии для специалистов культурно-креативной сферы.

Базу збирає вакансії – вакансии в странах Европы.

UaJobNow – помощь в трудоустройстве в Украине и странах Европы.

Remote Job – вакансии в сфере дизайна, продаж.

UA Talents – помощь в трудоустройстве для украинцев за границей и в Украине.

Vogue Business – вакансии в сфере моды, финансов и коммуникаций.

Upwork – вакансии для фрилансеров.

Jooble – вакансии для специалистов в разных областях.

Jobs.Dou – вакансии для IT.

Remote Ukraine – вакансии для удаленной работы.

Hire for Ukraine – платформа, на которой можно оставить резюме.

Job Aid Ukraine — вакансии для беженцев из Украины.

Вам будет интересно почитать на Ivona: