Работа в Европе: как и где искать украинцам
С начала военных действий из Украины по оценкам ООН выехали более 3,3 млн беженцев. Многие украинцы, оказавшись за границей, хотят трудоустроиться, чтобы иметь возможность содержать себя и свою семью на время активных боевых действий в стране. Ivona решила поделиться полезными ссылками, где можно найти работу.
Как украинцам устроиться на работу в Европе?
Нелегальная работа в Европе может строго наказываться, вплоть до депортации. Сейчас многие европейские страны пошли на уступки и помогают украинцам трудоустроиться. Самый легкий способ устроиться на работу в Европе – получить временную защиту. Этот документ позволяет не только трудоустраиваться, но и получать множество прав, схожих с теми, что имеют граждане страны. В каждой стране ЕС процедура получения временной защиты разная, узнавать все нюансы рекомендуем в органах местной власти.
Читайте также: Статус беженца VS временная защита: что и зачем стоит оформлять
Где искать работу украинцам в Европе: полезные ссылки
Goodjob – вакансии в разных странах, ссылки на языковые курсы.
Крезюме Вакансии – вакансии для творческих личностей и волонтерские предложения.
Happy Monday – вакансии и рекомендации по развитию карьеры.
Zaichenko team – вакансии для журналистов, дизайнеров, маркетологов и IT.
Навзаєм чат – вакансии для специалистов культурно-креативной сферы.
Базу збирає вакансії – вакансии в странах Европы.
UaJobNow – помощь в трудоустройстве в Украине и странах Европы.
Remote Job – вакансии в сфере дизайна, продаж.
UA Talents – помощь в трудоустройстве для украинцев за границей и в Украине.
Vogue Business – вакансии в сфере моды, финансов и коммуникаций.
Upwork – вакансии для фрилансеров.
Jooble – вакансии для специалистов в разных областях.
Jobs.Dou – вакансии для IT.
Remote Ukraine – вакансии для удаленной работы.
Hire for Ukraine – платформа, на которой можно оставить резюме.
Job Aid Ukraine — вакансии для беженцев из Украины.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Посттравматический рост личности: психолог рассказала, что это и как проявляется
- ТОП-5 лайфхаков для беженцев в Польше