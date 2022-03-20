Что нужно сделать украинским женщинам и детям в первую очередь, пересекая границу Украины и Польши

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 марта 2022 года. С тех пор более 4 млн украинцев (преимущественно женщины и дети) были вынуждены покинуть территорию нашей страны. Конечно, не навсегда, а лишь на время острых боевых действий. Но чтобы переждать российскую агрессию на чужбине, спасая своих детей, которым в будущем восстанавливать нашу Украину, необходим определенный опыт, которым мы делимся с вами.

Польша — страна, которая приняла наибольшее количество украинских граждан: более 2 млн. И поток вынужденных временных переселенцев незначительно уменьшается. Чтобы минимизировать стресс от вынужденного беженства, достаточно знать несколько простых истин.

фото: Александр Понур. И так по всей Польше

Не бойтесь переходить/переезжать границу. Даже если вы сомневаетесь, примут или не примут, не знаете, где остановиться и как быть по ту сторону границы — действуйте решительно. Во-первых, поляки очень доброжелательно относятся к украинцам: отсутствие документов на животных или просроченные загранпаспорта не станут помехой. Также не будет длительного досмотра вещей. Машиной или пешком пропускают всех даже по украинскому паспорту и свидетельству о рождении ребенка. Важно, чтобы ребенок был ваш (на ребенка подруги, опекуна и т. д. попросят разрешительные документы). При переходе границы проконтролируйте наличие штампа с датой перехода: он позволит вам в дальнейшем получить пособие от польского правительства. Пособие полагается только при наличии отметки перехода границы с 24.02.2022.

Утром после пересечения границы мы нашли такую табличку на своем авто

Обращайтесь в центры помощи. В центры отвозят украинцев сразу с границы, там же выдают сим-карту с польским номером, минимум 1 гигабайтом интернета и возможностью сделать несколько звонков в Украину. Людей кормят, обеспечивают необходимыми лекарствами и отправляют бесплатно на автобусах по разным городам Польши.

Центры помощи есть в каждом городе страны, здесь же можно несколько дней переночевать и заполнить анкету, на основании данных которой подбирают жилье: либо в семье, либо находят отдельную квартиру или комнату в отеле. «Мы двое суток ночевали на стадионе в Катовице, в центре помощи, — рассказывает 35-летняя Алена, приехавшая из Селидово с 14 летним сыном. — Заполнили анкету со своими данными и пожеланиями, в каком городе хотим жить. На следующий день нас отправили в отель под Гданьском. Здесь трехразовое питание, отдельная комната и все, что необходимо для жизни. Сын пошел в школу».

Один из центров помощи

Отдавайте детей в сады/школы. В каждом городке Польши — будь то провинциальный Бытом или популярный Краков — украинских детей бесплатно и очень быстро определят в дошкольное или школьное учебное заведение. Не ждите, что вам помогут это сделать волонтеры: в сад или школу детей принимают очень доброжелательно. Делайте это как можно скорее — так ваши дети быстрее забудут ужасы войны и пережитого. «Сначала нам было немного не по себе — чужой язык, чужая школа, чужие правила, — рассказывает Кира Прохоренко из Киева. — Но когда в классе нас приняли очень доброжелательно, включили для нас гимн Украины, а директор пригласила в свой кабинет — стало легче. Сейчас в школу ходим с удовольствием».

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Подавайте документы на PESEL и социальные выплаты. PESEL (Универсальная электронная система регистрации населения) — аналог украинского ИНН, который дает право на бесплатное медицинское обслуживание, учебу, работу и социальные выплаты. Узнайте у волонтеров места, где этот документ выдают. Чтобы получить PESEL (код), нужен паспорт (в идеале – загранпаспорт, с ним процедура получения ускоряется, но по украинским тоже выдают), свидетельства о рождении детей (если нет загранпаспортов), польский номер телефона (на него приходит смс) и фотографии как на любой документ. Фото нужны всем — и детям, и взрослым. Получить PESEL по месту проживания могут только те, кто пересекал границу Украина — Польша.

Сама процедура занимает от 15 до 40 минут на одного человека (в зависимости от паспорта: загранпаспорт — быстрее, украинский — дольше), а вот выстоять очередь придется от 3 до 8 часов. Если волонтеры предложат помощь — соглашайтесь.

После того как получили PESEL, открывайте счет в банке Польши и подавайте на выплаты. Чтобы получить помощь (300 злотых на взрослого и 500 на ребенка), необходимо иметь PESEL, паспорт, номер счета в польском банке (на который будет начислена помощь) и ксерокопию штампа о прохождении границы с 24.02.2022.

Так выглядит PESEL

Обращайтесь к волонтерам. В каждом городке Польши есть волонтерские центры, в которых на украинском или русском языке ответят на все вопросы, там же можно подать заявку на жилье, узнать о работе, получить самую простую медицинскую консультацию. Здесь же есть возможность взять бесплатно товары первой необходимости: еду, корм для животных, средства личной гигиены, памперсы и проч. В центрах помощи можно взять бесплатно все, что вам необходимо, — от консервов до сухих супов и шампуней. Это удобно, поскольку позволяет сэкономить немалые деньги.

Несмотря на огромный наплыв украинских беженцев и откровенную усталость польских волонтеров, страна встречает украинцев очень дружелюбно. «Буквально на каждом километре или в каждом квартале — флаги Украины и очень трогательные надписи, например, «Україно, ми разом», — рассказывает наш главред Татьяна Шагинян. — Во многих центрах, когда слышат украинскую речь оказывают максимальную помощь, в фотоателье — скидки (на фото для получения PESEL). Проезд по платным дорогам для авто с украинской регистрацией бесплатно, так же как и пользование городским транспортом в большинстве городов. Мы ощущаем поддержку буквально в каждом поляке, и это очень важно для нас, оказавшихся временно на чужбине».