Перфекционизм: хорошо или плохо?

Если вы или ваши знакомые не без элемента гордости, говорите что вы «перфекционист» - то у нас для вас новости

Не смотря на то, что в последнее время «перфекционизм» считается, чуть ли не лучшим качеством, для характеристики человека и профессионала, то с точки зрения психологии есть несколько нюансов, которые не позволяют человеку чувствовать полное удовлетворение от своей деятельности.

Перфекционисту всегда недостаточно

К сожалению, психологические аспекты перфекционизма, корнями уходят в детство конкретного человека. Чаще всего это означает, что в нежном возрасте человеку приходилось соответствовать определенным семейным нормам и быть на высоте. Это необходимо для получения любви от родителей. Очень часто дети условно-строгих родителей стараются быть лучшими версиями себя. Они нуждаются в том, чтобы их старания оценили, а их самих - похвалили, ведь именно так дети понимают, что они любимы. С возрастом эта привычка усугубляется, и уже взрослый человек живет в парадигме: сделать как можно лучше. Проблема заключается в том, что внешняя оценка и похвала, которая раньше следовала от значимых взрослых, теперь становится ответственностью самого человека. Привычка отчитываться строгому родителю прорастает внутри и вот человек уже сам на себя смотрит с позиции неудовлетворенного родителя. «Мог постараться лучше», «И это все на что ты способен?», «В следующий раз будь ещё лучше». Все это приводит к постоянному стрессу и внутреннему неудовлетворению.

Перфекционист не опирается на свое личное мнение, зато опирается на внешнюю оценку

Это тоже связано с детством. Когда значимый взрослый продолжительное время говорит ребенку, что он делает хорошо, а что плохо (исходя из личной картинки мира) это формирует убеждение, что ребенок сам не способен оценить свои действия. Именно поэтому психологи советуют избегать оценочных суждений, а спрашивать у юного человека его отношения к ситуации: а как ты думаешь? Ты доволен результатом? А что бы ты изменил?

Невозможность опираться на свои личные впечатления и осознавать свои потребности – приводит к тому же стрессу и неудовлетворенностью жизнью. Рано или поздно перфекционисты сталкиваются с мыслью, что живут не свою жизнь. Ведь если корпоративные или родительские нужды стоят на первом месте постоянно, то, что остается такому человеку? Добиваться похвалы? Стараться не подвести?

Перфекционизм: хорошо или плохо? pinterest.com

Страх быть неидеальным настолько силен у перфекционистов, что очень часто они просто отказываются начинать новые проекты. Ведь если за результат тебя не похвалят, то ты станешь еще менее значимым сам для себя. С этим тоже можно бороться – маленькими шагами, обучаясь наслаждаться процессом, а не результатом. Важно помнить, что неидеальный результат намного лучше, чем отсутствие действия.

Автор: Ася Николаенко

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