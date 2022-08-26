Посмотрите внимательно на эту картинку-тест. Какое животное или птицу вы увидели первым? Этот выбор может много интересного рассказать о вас

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Коала

Про такого человека часто говорят, что он белый и пушистый. Благодаря мягкой энергетике и доброжелательности вы как магнит притягиваете к себе других людей. Рядом с вами всегда уютно и спокойно, даже тогда, когда у вас в душе штормит. Вы стараетесь никогда и никому не показывать свое плохое настроение. Разве что только очень-очень близким людям. Только они знают, что вы можете и грустить, и злиться.

Такое умение контролировать свои негативные чувства достойно похвалы. Вот только если вы их не консервируете. Иначе эта «консерва» может вылиться в какое-то неприятное психосоматическое заболевание. Кроме того, вашей «пушистостью» могут норовить воспользоваться. Поэтому, пожалуй, стоит хоть иногда показывать зубы.

Жираф

Вы очень миролюбивый человек. Все эти дрязги, ссоры, выяснения, кто сильнее и круче, ниже ваших интересов. Вас заботят более высокие материи: как устроен этот мир, в чем смысл жизни. Вот об этом вы частенько думаете, не замечая того, что творится вокруг вас.

С одной стороны, это хорошо. К чему размениваться на неприятные мелочи. Но с другой, нужно хоть иногда спускаться с небес на землю для того хотя бы, чтобы проверить, не пытается ли кто-то занять ваше место под солнцем и выбивать у вас почву из-под ног.

Слон

Ваш девиз по жизни: «Вижу цель, верю в себя и не замечаю препятствий». Вы точно знаете, чего хотите от жизни и как этого достичь. Сомнения, нерешительность вам не знакомы, что очень хорошо для достижения душевного равновесия.

Вас очень тяжело вывести из себя. Но если уж кому-то это удастся сделать, тогда жди беды. Вы очень страшный в гневе человек. Так что лучше не путаться у вас под ногами и не мешать идти к своей цели. Единственное но: нужно четко понимать, действительно ли это точно ваша цель, а не дань моде или какому-то значимому для вас человеку.

Свинья

Вы очень любопытный человек. Вам все интересно: что происходит в мире, и в соседской семье. Иногда это любопытство может вам вылазить боком. Мало кто любит, когда без спроса суют нос в чужие дела.

Чтобы не попадать впросак и не вызывать в свой адрес волну хейта и раздражения, направьте свое любопытство в конструктивное русло. Пойдите учиться чему-то новому, узнавайте интересные факты, чтобы устроить, к примеру, своим детям интересную экскурсию-квест.

Вы мудрый человек, который часто предпочитает обществу людей хорршую книгу/фото freepik.com

Сова

Эта птица давно стала символом мудрости. Вот и человек, которому на рисунке первой в глаза бросилась эта птица, очень мудрый. Вы никогда не будете пускать пыль в глаза, распыляться по мелочам и метать бисер перед свиньями.

Вы четко знаете, кто есть кто, видите плюсы и минусы каждого. И, исходя из этого, строите свое общение. Кстати, частенько, выбирая между хорошей книгой и встречей с приятелями, вы выберете первый вариант.

Кошка

Вам точно никто не указ. Вы живете по своим правилам и доверяете только своей интуиции. Она вас редко когда подводит. А еще вы прекрасно умеете отстаивать свои границы. При этом, правда, частенько нарушаете чужие, всегда ставя свои интересы выше интересов других. Но окружающие вам это прощают. За то, что умеете в трудную минуту оказаться рядом и подставить плечо.

В кругу друзей вы как рыба в воде/фото freepik.com

Медведь

Вы очень семейный человек. Интересы семьи вы ставите превыше всего. И если кто-то обидит кого-то из вашего клана, вы готовы будете его разорвать в клочья. Стоя на страже интересов семьи, вы частенько забываете о себе. Но вы ведь помните, что для того, чтобы, к примеру, помочь ребенку в самолете, кислородную маску на себя первой должна надеть мама. Так что не забывайте заботиться о себе. Тогда вы сможете заботиться и о других без самопожертвования и упреков в их адрес.

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