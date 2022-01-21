«Бэтмен», «Морбиус», «Доктор Стрэндж» и не только

2022 год обещает быть богатым интересными кинопремьерами. Чтобы вы не пропустили интересные фильмы мы собрали все кинопремьеры 2022-го в одном материале. Какие фильмы стоит посмотреть в этом году — читайте на Ivona.

«Морбиус»

Жанр: боевик, триллер

боевик, триллер Когда: 27 января

Оскароносный Джаред Лето превратится в загадочного вампира Морбиуса. В центре картины история известного ученого-биохимика, который обнаруживает у себя смертельный недуг. Желая выздороветь Майкл Морбиус соглашается на рискованный эксперимент. Успешное лекарство превращает его в вампира Морбиуса.

«Смерть на Ниле»

Жанр: детектив, драма

детектив, драма Когда: 10 февраля

«Смерть на Ниле» — экранизация популярного романа Агаты Кристи, в котором описаны события, произошедшие после истории из «Убийства в «Восточном экспрессе». Бельгийский детектив Эркюль Пуаро отправляется в Египет, где на борту гламурного парохода происходит убийство. Все идет кувырком после трагического завершения медового месяца одной идиллической пары. Одним из главных героев ленты стал желтый бриллиант Tiffany весом в 128 карата, который крадут в фильме...

«Носорог»

Жанр: криминальная драма

криминальная драма Когда: 17 февраля

«Носорог» Олега Сенцова — одна из самых ожидаемых картин 2022 года. В центре реальная история из 90-х. Главный герой картины по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир, его кровавый путь в результате приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Главную роль в фильме исполнил непрофессиональный актер, активист Сергей Филимонов.

«Бэтмен»

Жанр: боевик, приключения

боевик, приключения Когда: 3 марта

Самое ожидаемое актерское перевоплощение 2022-го — появление Роберта Паттинсона в роли Бэтмена. Актер впервые сыграет супергероя, ранее в роли Бэтмена выступал Бен Аффлек. В фильме в роли Женщины-Кошки появится Зои Кравец, а в роли врага Бэтмена — Пол Дано. Если вы заинтригованы также, как и мы, на 3 марта ничего не планируем.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Жанр: приключения, семейный, фэнтези

приключения, семейный, фэнтези Когда: 14 апреля

В центре сюжета противостояние между профессором Альбусом Дамблдором и могучим Темным волшебником Геллертом Гриндельвальдом, который намерен захватить весь магический мир. Дамблдор не может справиться самостоятельно, поэтому поручает магиозоологу Ньюту Скамандеру собрать бесстрашную команду волшебников и волшебниц. Эта картина продолжение популярной фэнтезийной ленты по сценарию Джоан Роулинг.

«Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия»

Жанр: приключения

приключения Когда: 5 мая

Действие новой картины о докторе Стрэндже происходит после событий, показанных в фильме «Мстители. Финал» и сериале «ВандаВижен». Поэтому, если вы хотите уловить все моменты фильма, начинайте смотреть эти фильмы. А сюжет новой картины звучит весьма загадочно: Стрэндж выпускает зло, чтобы противостоять другу, ставшему врагом. Заинтриговали?

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