В нашей стране много мест, которые стоит посетить зимой

Куда поехать зимой в Украине: 5 эконаправлений depositphotos.com

Путешествия зимой имеют особый шарм, а снежные пейзажи завораживают. С направлениями для отдыха зимой решили помочь в Государственном агентстве развития туризма и назвали национальные парки, куда стоит отправиться в экопутешествие на уикенд.

Где отдыхать зимой в Украине: лучшие эконаправления

Национальный природный парк «Синевир», Закарпатская область. Эта локация носит название самой невероятной не зря, зимний морозный воздух, горные пейзажи вокруг самого высокогорного озера Украины – неповторимы. Прогулявшись у Синевира, можно заглянуть к водопаду Белый зверь и в Центр реабилитации бурых медведей. Если останется время загляните и в музей «Старое село» в Колочаве.

Куда поехать зимой: Синевир depositphotos.com

Галицкий национальный природный парк, Ивано-Франковская область. Живописные пейзажи, уникальные буковые леса со скалами, пещерами и редкими животными. Если вы захотите понаблюдать за жизнью диких животных, стоит воспользоваться услугами гида, ведь они знают места в парке, где их можно встретить, а также много интересных историй об их обитателях. Для самостоятельных туристов в парке есть экотропы, по которым можно прогуляться.

Живописные пейзажи, уникальные буковые леса со скалами, пещерами и редкими животными. Если вы захотите понаблюдать за жизнью диких животных, стоит воспользоваться услугами гида, ведь они знают места в парке, где их можно встретить, а также много интересных историй об их обитателях. Для самостоятельных туристов в парке есть экотропы, по которым можно прогуляться. Национальный природный парк «Святые горы», Донецкая область. На 40 га парка расположились «инопланетные» меловые горы, застывшая река Северский Донец и пещерные храмы с Николаевской церковью, возведенные в XVII веке. Николаевскую церковь называют оригинальным произведением украинского барокко, а зимой она напоминает дворец Снежной королевы.

На 40 га парка расположились «инопланетные» меловые горы, застывшая река Северский Донец и пещерные храмы с Николаевской церковью, возведенные в XVII веке. Николаевскую церковь называют оригинальным произведением украинского барокко, а зимой она напоминает дворец Снежной королевы. Национальный природный парк «Тузловские лиманы», Одесская область. Отличное место для любителей наблюдать за птицами, ведь именно Тузловские лиманы являются важным пунктом в миграционном пути птиц. Зимой здесь есть на кого посмотреть: как правило, прилетают гуси и утки. Особого шарма вашим прогулкам придаст особенный воздух – смесь запахов моря и леса, а также потрясающие пейзажи – седая степь и красный солонец.

Куда поехать зимой: Подольские Товтры depositphotos.com

Национальный природный парк «Подольские Товтры», Хмельницкая область. Подольские Товтры не зря считают местом силы и вдохновения, ведь здесь потрясающие пейзажи с живописными холмами и извилистым Днестром. Считается, что именно с товтр начинаются Карпаты. В парке насчитывается около 160 холмов. Кстати, Подольским товтрам нет аналогов в Европе. Самым популярным местом в Подольских товтрах называют Бакоту – затопленное село, от которого до наших дней дошло название и древний скальный монастырь. Зимой в парке действуют пешие, конные и лыжные маршруты.

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