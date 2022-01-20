22, 23, 29 и 30 января в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет развлекательная программа «Мир лошадей»

22, 23, 29 и 30 января посетителей ждет близкое знакомство с прекрасными лошадями редких древних пород, собранных из самых отдаленных уголков мира в Княжеской конюшне Древнего Киева. В рамках программы «Мир лошадей» гости смогут узнать много интересных фактов об особенностях и происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы. Опытные коневоды поделятся с посетителями секретами по уходу и дрессировке лошадей.

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать верхом или в экипаже. С собой можно взять морковку, свеклу и угостить лошадей при разрешении администрации конюшни.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков.

Мир лошадей: уникальные кони древних пород в Киевской Руси

Каждый гость Древнего Киева почувствует себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по средневековым улочкам и попытаться прочесть указатели на старославянском языке, зайти в средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры ручной работы на память, в Княжеской костюмерной – примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них, а в гостях у волхвини — узнать о сокровенном и отведать травяных напитков по древним рецептам. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

Что: программа «Мир лошадей»

программа «Мир лошадей» Когда: 22, 23, 29 и 30 января

22, 23, 29 и 30 января Где: Киевская область, Обуховский район, с. Застугна (Копачов)

Киевская область, Обуховский район, с. Застугна (Копачов) Сколько: полный билет для взрослого: 22-23, 29-30 января — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грню, для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников – бесплатно.

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