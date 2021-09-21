Приложения помогут и новичкам, и профессионалам «грибного дела»

Одно из популярных занятий осенью — сбор грибов, привлекает с каждым годом все больше поклонников. Однако не все, кто любит собирать грибы, может отличать поганки от съедобных. И если у вас нет знакомого эксперта по грибам, решиться на поход в лес становится сложнее. Если вы отправляетесь с свой первый поход или просто не успели выучить все виды грибов вам помогут приложения для грибников. О самых популярных и практичных — читайте в нашем материале.

Навигатор грибника Lite

Приложения для грибников: идентификация грибов Print Screen

Это приложение поможет грибнику сохранить все места, где растет много грибов. В бесплатной версии приложения можно сохранить до 5 грибных мест с подробным маршрутом и фотографиями, как к ним добраться, а в платной версии ограничений нет. В приложении есть голосовой ввод и голосовые подсказки, а также возможность отправить свои координаты и маршрут другим пользователям, если вы потеряетесь. Единственный минус – приложение работает только при наличии интернет-соединения.

Я иду домой Lite

Приложения для грибников: идентификация грибов Print Screen

Навигатор работает без подключения к интернету, и помогает вернуться в исходную точку после сбора грибов. Для того чтобы не заблудиться достаточно подключиться к GPS и сохранить исходную точку. Когда нужно будет вернуться домой, программа озвучит подробный маршрут.

Мир грибов. Справочник

Приложения для грибников: идентификация грибов Print Screen

Начинающему грибнику очень поможет этот справочник, ведь здесь представлены все самые известные грибы, хотя их количество не самое большое. Грибы разбиты по категориям, есть яркие и четкие фотографии, что сделает распознавание более простым. Также есть небольшое описание грибов и полезные советы для начинающих грибников.

Грибы

Приложения для грибников: идентификация грибов Print Screen

В приложении информация о более чем 200 видах грибов. Причем каждое описание грибов содержит минимум три фото, также показаны схожие виды грибов и есть ссылки на них, чтобы пользователи могли точно определить, какой перед ними гриб. Помимо детальной информации о грибах есть полезные статьи о пищевой ценности грибов, их выращивании, отравлении и ядовитых видах. Информация очень полезная и познавательная, так что пригодится и новичкам, и профессионалам.

По грибы

Приложения для грибников: идентификация грибов Print Screen

Приложение, которое помогает идентифицировать грибы с помощью камеры смартфона. Правда, идентификация не совсем точная. Но прочитав описание и просмотрев фото в приложении пользователи смогут самостоятельно идентифицировать грибы. Грибники также могут оставлять комментарии к описаниям грибов и добавлять свои фото.

Справочник грибника

Приложения для грибников: идентификация грибов Print Screen

Один из крупнейших справочников грибников, в котором содержится информация о 200 видах съедобных и 120 видах несъедобных грибов. Кроме того, здесь есть подробный календарь каждого вида грибов, а в разделе «Выросли в лесу» можно узнать, какие грибы были найдены в день, когда вы отправитесь в лес.

Грибы. Ягоды. Травы. FREE

Приложения для грибников: идентификация грибов Print Screen

Очень полезное приложение, которое, к сожалению, не работает без интернета. Так что его использовать стоит только недалеко от населенных пунктов. Итак, в этом приложении вы сможете отмечать грибные места, чтобы не заблудиться и вернуться туда снова. Также приложение поможет идентифицировать грибы: вам нужно ввести размер, месяц и место сбора, высоту ножки, тип шляпки и многое другое. Помимо грибов, здесь есть информация о ягодах и полезных растениях. Также есть рекомендации о том, что брать с собой в поход по грибы, как вести себя при встрече с дикими животными, как ориентироваться в лесу, чтобы не заблудиться и много другой полезной информации.

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