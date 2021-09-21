Грибной сезон: ТОП-7 приложений для грибников
Одно из популярных занятий осенью — сбор грибов, привлекает с каждым годом все больше поклонников. Однако не все, кто любит собирать грибы, может отличать поганки от съедобных. И если у вас нет знакомого эксперта по грибам, решиться на поход в лес становится сложнее. Если вы отправляетесь с свой первый поход или просто не успели выучить все виды грибов вам помогут приложения для грибников. О самых популярных и практичных — читайте в нашем материале.
Навигатор грибника Lite
Это приложение поможет грибнику сохранить все места, где растет много грибов. В бесплатной версии приложения можно сохранить до 5 грибных мест с подробным маршрутом и фотографиями, как к ним добраться, а в платной версии ограничений нет. В приложении есть голосовой ввод и голосовые подсказки, а также возможность отправить свои координаты и маршрут другим пользователям, если вы потеряетесь. Единственный минус – приложение работает только при наличии интернет-соединения.
Я иду домой Lite
Навигатор работает без подключения к интернету, и помогает вернуться в исходную точку после сбора грибов. Для того чтобы не заблудиться достаточно подключиться к GPS и сохранить исходную точку. Когда нужно будет вернуться домой, программа озвучит подробный маршрут.
Мир грибов. Справочник
Начинающему грибнику очень поможет этот справочник, ведь здесь представлены все самые известные грибы, хотя их количество не самое большое. Грибы разбиты по категориям, есть яркие и четкие фотографии, что сделает распознавание более простым. Также есть небольшое описание грибов и полезные советы для начинающих грибников.
Грибы
В приложении информация о более чем 200 видах грибов. Причем каждое описание грибов содержит минимум три фото, также показаны схожие виды грибов и есть ссылки на них, чтобы пользователи могли точно определить, какой перед ними гриб. Помимо детальной информации о грибах есть полезные статьи о пищевой ценности грибов, их выращивании, отравлении и ядовитых видах. Информация очень полезная и познавательная, так что пригодится и новичкам, и профессионалам.
По грибы
Приложение, которое помогает идентифицировать грибы с помощью камеры смартфона. Правда, идентификация не совсем точная. Но прочитав описание и просмотрев фото в приложении пользователи смогут самостоятельно идентифицировать грибы. Грибники также могут оставлять комментарии к описаниям грибов и добавлять свои фото.
Справочник грибника
Один из крупнейших справочников грибников, в котором содержится информация о 200 видах съедобных и 120 видах несъедобных грибов. Кроме того, здесь есть подробный календарь каждого вида грибов, а в разделе «Выросли в лесу» можно узнать, какие грибы были найдены в день, когда вы отправитесь в лес.
Грибы. Ягоды. Травы. FREE
Очень полезное приложение, которое, к сожалению, не работает без интернета. Так что его использовать стоит только недалеко от населенных пунктов. Итак, в этом приложении вы сможете отмечать грибные места, чтобы не заблудиться и вернуться туда снова. Также приложение поможет идентифицировать грибы: вам нужно ввести размер, месяц и место сбора, высоту ножки, тип шляпки и многое другое. Помимо грибов, здесь есть информация о ягодах и полезных растениях. Также есть рекомендации о том, что брать с собой в поход по грибы, как вести себя при встрече с дикими животными, как ориентироваться в лесу, чтобы не заблудиться и много другой полезной информации.
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