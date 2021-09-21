Маринуем грибы в винном уксусе
За 45 минут вы получите отменную закуску, которая будет радовать вас зимними вечерами
Ингредиенты
- Грибы - 5 кг
- Белый винный уксус - 1 л
- Лук репчатый - 7 шт
- Душистый перец горошком - 2 ч.л
- Лавровый лист - 8-10 шт
- Корица молотая - 1/2 ч.л
- Гвоздика - 1/2 ч.л
- Соль - 10 ч.л
- Сахар - 10 ч.л
Способ приготовления
- Грибы почистите, промойте в холодной проточной воде, немного обсушите и разрежьте на одинаковые кусочки.
- Отварите в слегка подсоленной воде до готовности (приблизительно 20 мин. с момента закипания). Удалите из грибов всю лишнюю жидкость.
- Для этого слейте воду, в которой они варились, накройте грибы деревянным кружком, а сверху положите гнет.
- Дайте грибам так постоять, затем откиньте их на дуршлаг и дайте воде стечь.
- Приготовьте маринад: в 1,5 л горячей воды растворите сахар и соль, добавьте пряности и мелко нарезанный лук.
- Доведите до кипения.
- В кипящий маринад положите грибы и варите 5–6 мин. Влейте уксус, доведите до кипения.
- Горячие грибы разложите в подготовленные стерилизованные банки и залейте горячим маринадом, в котором они варились.
- Банки герметично закройте, остудите при комнатной температуре.
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