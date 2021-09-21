Ингредиенты

  • Грибы - 5 кг
  • Белый винный уксус - 1 л
  • Лук репчатый - 7 шт
  • Душистый перец горошком - 2 ч.л
  • Лавровый лист - 8-10 шт
  • Корица молотая - 1/2 ч.л
  • Гвоздика - 1/2 ч.л
  • Соль - 10 ч.л
  • Сахар - 10 ч.л

Способ приготовления

  1. Грибы почистите, промойте в холодной проточной воде, немного обсушите и разрежьте на одинаковые кусочки.
  2. Отварите в слегка подсоленной воде до готовности (приблизительно 20 мин. с момента закипания). Удалите из грибов всю лишнюю жидкость.
  3. Для этого слейте воду, в которой они варились, накройте грибы деревянным кружком, а сверху положите гнет.
  4. Дайте грибам так постоять, затем откиньте их на дуршлаг и дайте воде стечь.
  5. Приготовьте маринад: в 1,5 л горячей воды растворите сахар и соль, добавьте пряности и мелко нарезанный лук. 
  6. Доведите до кипения.
  7. В кипящий маринад положите грибы и варите 5–6 мин. Влейте уксус, доведите до кипения.
  8. Горячие грибы разложите в подготовленные стерилизованные банки и залейте горячим маринадом, в котором они варились.
  9. Банки герметично закройте, остудите при комнатной температуре.

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