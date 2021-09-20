Где и как развлекаться в сентябре в Киеве — читайте в нашей афише

Погода за окном в последнее время не радует, а вот количество интересных событий в Киеве все также велико и разнообразно. И чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, Ivona публикует афишу самых интересных событий Киева на 20-30 сентября. Куда пойти в столице – читайте в нашем материале.

Афиша событий Киева 20-30 сентября 2021

Спектакль «Женщина и ее мужчины»

Когда и где: 20 сентября, 19.00, Freedom Hall

20 сентября, 19.00, Freedom Hall Сколько: 470-790 грн

Понедельник стоит начать с похода на спектакль «Женщина и ее мужчины». В центре действия — одинокая незамужняя женщина, в доме которой встречаются три ее любовника. Женщина любит всех троих, по-своему. Однако мужчин не устраивает такой квадрат, и они начинают бороться за сердце возлюбленной. Девушка предлагает оставить все как есть, но парней такой исход не устраивает и им придется сделать выбор.

Концерт Евгения Хмары

Концерт Евгения Хмары пресс-служба

Когда и где: 23 сентября, 19.00, Caribbean Club

23 сентября, 19.00, Caribbean Club Сколько: 490-1190 грн

Украинский композитор и виртуозный пианист Евгений Хмара выступит с камерным концертом в Киеве. Выдающийся маэстро инструментальных шоу 23 сентября сыграет специальную музыкальную программу в столичном Caribbean Club Concert Hall. На концерте 23 сентября прозвучат известные композиции артиста, а также множество новых инструментальных шедевров, которые будут выполнены впервые. Рояль, струнный квартет, космический Ханг и аккордеон создадут незабываемую атмосферу вечера.

«Продвигая инструментальную музыку в нашей стране и за ее пределами, я всегда сосредотачиваюсь на создании больших шоу с участием оркестра, хора, гитаристов и барабанщиков, приглашаю звезд украинской эстрады. Но в этот вечер я планирую сделать что-то более душевное и не такое масштабное. Вот и родилась мысль создать камерную программу, сделать акцент на музыке, которая приходит. Это будет очень теплый, я бы сказал семейный концерт. Хочу, чтобы все, кто придет, получили удовольствие от дружеской атмосферы этого музыкального вечера», — рассказывает Евгений Хмара.

Концерт Артема Пивоварова

Когда и где: 24 сентября, 20.00, Bakkara River Party

24 сентября, 20.00, Bakkara River Party Сколько: 590-2590 грн

Один из самых ярких украинских артистов Артем Пивоваров готовит для своих многочисленных поклонников шоу небывалых масштабов. Романтическая аура зрелищного шоу — источник мощных впечатлений. Будут только лучшие песни: «Дежавю», «Кислород», «Дом», «Моя ночь» и другие.

Концерт группы «Ляпис 98». OKTOBERFEST

Когда и где: 25 сентября, 12.00, NAVY

25 сентября, 12.00, NAVY Сколько: 500-1667 грн

На OKTOBERFEST в NAVY выступит группа «Ляпис 98» — неповторимый феномен конца 90-х, оркестр родоначальников радикального шансона, от выступления которых сердца будут колотиться, как 20 лет назад. «Ляпис 98» сыграют свои лучшие хиты: «Ты кинула», «В платье белом», «Ау», «Евпатория», «Яблони», «Я верю», «Котик», «Африка», «Капитал», «Абы чо», «Метелица». А атмосфера в NAVY перенесет вас на традиционный OKTOBERFEST с мюнхенскими традициями, морем пива и горами колбас.

Концерт «Вечернего квартала»

Когда и где: 25, 26 сентября, 19:00, Национальный дворец искусств «Украина»

25, 26 сентября, 19:00, Национальный дворец искусств «Украина» Сколько: 180-4 000 грн

25 и 26 сентября пройдут съемки «Вечернего квартала». Организаторы обещают не просто концерт, а настоящее действо со шквалом эмоций. Их образы знает вся страна, шутки — любимые для всей семьи, а юмор моментально заряжает крутым настроения на недели вперед. Не обойдется без приглашенных звезд: на концерте выступят Monatik, Dorofeeva, «Ляпис 98» и другие.

Концерт памяти Муслима Магомаева

Когда и где: 28 сентября, 19:00, Дом Актера

28 сентября, 19:00, Дом Актера Сколько: 100-250 грн

К годовщине всемирно известного певца Муслима Магомаева состоится концерт лучших его песен, а также народных азербайджанских танцев. На концерт выступят лауреаты Международного конкурса профессиональных вокалистов Памяти Муслима Магомаева, лауреат международных конкурсов, солист эстрадно-джазового оркестра Киева Станислав Зубарь, лауреат международных конкурсов, солист «Киевской оперы» Роман Лещовой, лауреат международных конкурсов, солистка Хмельницкого музыкально-драматического театра им.М.Старицького Ирина Федоровская. Партия фортепиано Андрей Герасимюк.

Театр «Киев Модерн-балет» Раду Поклитару. In pivo veritas. Девять свиданий

Когда и где: 30 сентября, 19.00, Киевский театр оперы и балета для детей и юношества

30 сентября, 19.00, Киевский театр оперы и балета для детей и юношества Сколько: 150-600 грн

В последний день сентября рекомендуем посетить вечер одноактных балетов: In pivo veritas, премьера «Девять свиданий». «In vino veritas» — гласит античная мудрость, «In pivo veritas» («Истина — в пиве») — с улыбкой исправляют создатели спектакля. Слабоалкогольное зрелище, предложенное вашему вниманию, созданное исключительно для удовлетворения неудержимой жажды танца – автора и исполнителей. Спектакль «Девять свиданий» об обычной паре, которая старается начать свои отношения, и делают на встречу друг другу первые робкие шаги, иногда бессмысленные, а иногда трагические.

Концерт группы 5'NIZZA

Когда и где: 30 сентября, 21.00, Pepper's Club

30 сентября, 21.00, Pepper's Club Сколько: 1 290-2 990 грн

Любимая многими группа 5'NIZZA в составе Сергея Бабкина и Андрея Запорожца порадует киевлян своими хитами, которые помогли им завоевать народную любовь: «Я не той», «Весна», «Солдат», «Ямайка», «Нева».

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