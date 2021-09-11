Вспоминаем работы Александра Довженко в честь его дня рождения

Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.

Сегодня, 11 сентября, исполняется 127 лет со дня рождения легендарного украинского режиссера, писателя Александра Довженко. Его картины неоднократно сталкивались с запретами из-за прямолинейности и нежелания режиссера подчиняться общепринятым шаблонам.

Важно, что все фильмы Александра Довженко были преимущественно положительно оценены зарубежными критиками и считались лучшими образцами поэтического кино. Сегодня мы предлагаем посмотреть самые знаковые работы легендарного режиссера.

«Звенигора»

Читайте также: Киноновинки осени 2021: 8 фильмов, которые не стоит пропускать

Картина, в которой Довженко соединил революционный эпос, сатиру и лирику, была представлена в 1928 году. «Звенигора» является первой частью украинской трилогии Довженко, в которую также вошли «Арсенал» и «Земля». Картина состоит из 12 эпизодов, в каждом из которых рассказывается один из ключевых моментов украинской истории. Фильм обязателен к просмотру!

«Земля»

Уже спустя 2 года, в 1930-м, режиссер представил следующий фильм – «Земля», который является третей частью украинской трилогии. Картина показывает зрителю коммунистическую молодежь, а действие происходит накануне коллективизации.

«Щорс»

Читайте также: Медики пели, а музыканты лечили: как прошел необычный концерт в Киеве

В 1939 году был представлен фильм «Щорс», который демонстрирует события 1919 года, когда войска Красной армии шли в Киев. Известно, что накануне начала работы над картиной Довженко сблизился со Сталиным, по чьему указанию был снят «Щорс» и который активно вмешивался в съемочный процесс. Мнение Довженко часто не совпадало с официальной идеологией.

«Україна в огні»

Картина 1943 года демонстрирует зрителю судьбу сельской семьи и простых крестьян во время Второй Отечественной войны. Экранизация и печать изначально была запрещена Сталином из-за отсутствия упоминания ведущей роли партии и ряда других причин. В своем дневнике Довженко пишет:

Сьогодні я знову в Москві. Привіз з Києва стареньку свою матір. Сьогодні ж узнав од Большакова і тяжку новину: моя повість «Україна в огні» не вподобалася Сталіну, і він її заборонив для друку і для постановки. Що його робити, ще не знаю. Тяжко на душі і тоскне. І не тому тяжко, що пропало марно більше року роботи, і не тому, що возрадуються вразі і дрібні чиновники перелякаються мене і стануть зневажати. Мені важко од свідомості, що «Україна в огні» — це правда.

Позже зрители все же увидели легендарный фильм, и у вас тоже есть такая возможность:

Вам будет интересно прочитать на Ivona: