Осенью 2021 в кинотеатрах появятся фильмы, интересные для взрослых и детей

Походы в кинотеатры – неотъемлемая часть каждой осени. И если летом хочется проводить больше времени на свежем воздухе, то прохладная осень вызывает желание купить самое большое ведерка попкорна и засесть за просмотром фильмов. Тем более в сентябре, октябре и ноябре 2021 кинотеатры Киева порадуют большим разнообразием кинопремьер, которые стоит посетить. Что посмотреть осенью в кино, расскажет Ivona.

Что смотреть в кинотеатрах Украины осенью 2021

«Отчаянные аферистки»

Дата выхода: 9 сентября,

9 сентября, Жанр: комедия, экшн

По словам создателей, комедия «Отчаянные аферистки» основана на реальных событиях. В центре картины история обычных домохозяек Конни и Джоджо, которые выискивали скидки и акции в супермаркетах и запасались купонами, для того чтобы расплачиваться ими на кассе. Девушки сделали все, чтобы насобирать много купонов и даже делились ими со всеми желающими за вознаграждение. В то же время компании понесли миллиардные убытки, а полиция сбивалась с ног, расследуя дело.

«Дюна»

Дата выхода: 16 сентября,

16 сентября, Жанр: драма, приключения

Фильм «Дюна» Дени Вильнева основан на научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта. В центре – история молодого парня Пола Атрида. Ему предстоит отправиться на опасную планету, принять участие в борьбе за единственный источник вещества меланж, необходимый для полетов в космос и спасти свой народ.

«Бестселлер»

Дата выхода: 23 сентября,

23 сентября, Жанр: комедия, драма

История о молодой издательнице Люси Стенбридж, которая пытается поднять продажи любой ценой. Для этого девушка организовывает рекламный тур, в который берет некогда популярного писателя Харриса Шоу. К сожалению, Харриса в последнее время ничего кроме бутылки алкоголя не интересует.

«Что не так с Роном»

Дата выхода: 21 октября,

21 октября, Жанр: мультфильм, комедия

История о школьнике Барни и его гаджете Рони, который может ходить и говорить. Но однажды Рони ломается, и юный хозяин старается научить робота всему, что он знает сам.

«Семейка Аддамс: горячий тур»

Дата выхода: 21 октября,

21 октября, Жанр: анимация, комедия

Мультфильм «Семейка Аддамс: горячий тур» — продолжение вышедшего в 2019-м одноименного фильма. В новой анимации семейка Аддамс сталкивается с хитрой телеведущей Марго Нидлер, из-за которой их жизнь начинает разрушаться.

«Прошлой ночью в Сохо»

Дата выхода: 28 октября,

28 октября, Жанр: триллер

Молодая дизайнер Элоиза живет в Лондоне в наши дни. Она мечтает о создании модной коллекции и в восторге от стиля 60-х. Девушка обладает уникальной способностью путешествий во времени. Так она регулярно отправляется в 60-е, но со временем понимает, что они не такие привлекательные, как ей ранее казалось.

«Охотники за привидениями: наследники»

Дата выхода: 11 ноября,

11 ноября, Жанр: фантастика

Семья охотников за привидениями переезжает в заброшенный дом в небольшом селе, который достается им в наследство. Время их переезда совпадает с небывалой паранормальной активностью в этих местах. Новое поколение охотников за привидениями намерено выяснить, что происходит.

«Король Ричард»

Дата выхода: 18 ноября,

18 ноября, Жанр: драма

В основе романа реальная история о семье известных теннисисток Серены и Венеры Ульямс. Отец привел их на корт в четыре с половиной года и поставил себе цель воспитать чемпионок.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona: