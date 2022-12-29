Різдвяний будиночок

Історія славнозвісного художника Томаса Кінкейда, який із молодшим братом повернувся на свята до мами й дізнався що через борг вони можуть втратити будинок. Фільм засновано на реальних подіях, адже саме тоді Кінкейд взявся за пензлик. До речі головну роль у фільми грає Джерад Падалекі, відомий за роллю Сема Вінчестера із серіалу «Надприроднє».



Томаса Кінкейда називали митцем світла, а його роботи були у кожній третій американській родині, проте життя його було значно темнішим та важчим.

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Деш та Лілі

Романтичний святковий серіал про двох молодих людей які познайомились завдяки витівці із червоним блокнотом. Вісім серій про справжнє диво та віру у різдвяні зміни, які так необхідні кожному з нас.

Відпустка за обміном

Романтична комедія про дівчат що познайомились у мережі інтернет та вирішили помінятись домівками на Різдво. Американка із мегаполіса приїздить до затишного англійського села, а англійка до шумного міста. Ось тут і починаються відбуватись святкові дива.

Замок до Різдва

Добра комедія про письменницю яка приїздить до шотландського замку та знайомиться із місцевим герцогом. Аби пережити негаразди у творчості вона вирішує придбати маток з історією та змінити життя. Проте перепоною на шляху стає той самий герцог із норовом справжнього горянина.

Щоденник Ноэль

Історія про прощення, возз’єднання та кохання. Відомий письменник допомагає незнайомій жінці знайти її справжню мати. Завдяки знайденому у старому будинку щоденника молоді люди розв'язувати питання, які довгий час бентежили кожного з них.