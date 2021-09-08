Музыка лечит душу, когда медики лечат тело

3 сентября в Киеве состоялся необычный концерт: медики пели вместе с настоящим симфоническим оркестром. Почему так? Потому что музыка лечит душу, когда медики лечат тело. Именно так считает маэстро Герман Макаренко, главный виновник этого события. По его инициативе на зеленой поляне Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» собрался симфонический оркестр «Киев-Классик» и вместе с солистками-сотрудницами госпиталя сыграли этот невероятно эмоциональный возвышенный концерт.

Когда врач Оксана Белозерова, подполковник медицинской службы, а на самом деле хрупкая девушка, спела «Чорнобривці», зрители замерли, так вдохновенно это было. А когда дирижеру Герману Макаренко одели медицинский халат, ситуация стала и вовсе трогательная. Стоит ли говорить, что во время концерта и у исполнителей и у зрителей наворачивались слезы. Время такое, действительно, врачи всегда на передовой, это очень заметно во время пандемии. А военные врачи и подавно героически спасают жизнь нашим солдатам, за что им большой почет. И именно поэтому крупный международный проект благодарности врачам мира музыканты решили начать с камерного концерта для военных медиков.

Медики пели, а музыканты лечили: как прошел необычный концерт в Киеве пресс-служба

Медики пели, а музыканты лечили: как прошел необычный концерт в Киеве пресс-служба

Для них играл симфонический оркестр «Киев-Классик» под руководством народного артиста Украины, Артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко, а солистками выступили кроме Оксаны Белозерова еще медицинская сестра Алла Павлюкова и советница начальника центра по гендерным вопросам Ольга Добровольская.

«Символично, что большой международный проект благодарности врачам мира, которые мужественно противостоят таким глобальным вызовам как пандемия COVID-19, мы начинаем с концерта именно для украинских военных медиков. Ведь военные врачи всегда на передовой борьбы с самыми сложными угрозами, отстаивают жизни наших военных, и мы стремимся выразить солидарность, свое почтение и благодарность языком музыки», — отметил маэстро Герман Макаренко.

Среди зрителей были и врачи, и медсестры, и пациенты военного госпиталя. Посетил событие и начальник НВМКЦ «Главный военный клинический госпиталь» генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

А уже 16 сентября в Национальной опере Украины состоится гала-концерт международного проекта «Музыкальная благодарность врачам (при поддержке ВОЗ и ЮНЕСКО)», который объединит композиторов и исполнителей из Франции, Турции, Украины и Китая. Тогда весь зрительный зал Оперы заполнят украинские медики. Зрители услышат несколько премьер украинских и зарубежных композиторов, написанных специально для проекта. Играть будут артисты ЮНЕСКО из многих стран.

Медики пели, а музыканты лечили: как прошел необычный концерт в Киеве пресс-служба

Медики пели, а музыканты лечили: как прошел необычный концерт в Киеве пресс-служба

Автор и исполнительница песни «Appreciation», написанной именно для этого проекта, Екатерина Вовчук рассказала: «Я сама пережила потерю близких из COVID-19, и мне было важно сказать о человечности, о людях, которые жертвуют собой и о том, как увидеть смысл в эти тяжелые времена».

И это все действительно — о смыслах, о важном, о глобальных вызовах.

«Радуюсь, что мы присоединились к организации праздника врачам, вечера классической музыки, — они имеют на это право. Концертом мы выражаем благодарность всем врачам Украины и мира», — говорит Надежда Ратке, основательница фонда IOSJ Ukraine, который стал одним из партнеров проекта благодарности врачам.

Идею поддержали Украинский культурный фонд, ВОЗ и ЮНЕСКО, поскольку солидарность с врачами мира, поддержка их зачастую героического труда на пределе человеческих возможностей является очень важным моментом истины для общества. Среди партнеров мероприятия — Министерство здравоохранения Украины, Национальная академия наук Украины, Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств (ГДИП), Национальная академия медицинских наук Украины, Ассоциация главных врачей Украины, Почтенный совет ордена Святого Пантелеймона, Международная организация социальной справедливости (фонда IOSJ Ukraine), AMC Media. Информационные партнеры: Ретро FM, Ivona, Tochka.net, Marie Claire.

Автор проекта Г.Макаренко надеется, что такая глобальная синергия музыкантов и вокалистов, многожанровость музыкальной программы, где наряду с классикой и джазом комфортно сосуществовуют фолк и современные композиции, будет способствовать культурному многообразию, распространять и развивать межкультурный диалог, идеи гуманизма.

Медики пели, а музыканты лечили: как прошел необычный концерт в Киеве пресс-служба

В прошлом году украинские музыканты также инициировали глобальный проект «Искусство против пандемии», который поддержан в ЮНЕСКО как проявление международной солидарности. Автором инициативы выступил маэстро Герман Макаренко, к которому присоединились художники из Франции, Японии, Турции, Южной Кореи, Грузии и других стран.

Прекрасная традиция. Продолжение следует.

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