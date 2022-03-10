Эти советы помогут спасти дом или квартиру

Как заклеить окна, чтобы их не разбило ударной волной pixabay.com

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Как заклеить окна тканью

Сейчас множество украинских городов находятся под обстрелами и авиаударами российских войск. Очень важно заранее подготовить жилье к возможным взрывам. Стеклянные окна могут представлять дополнительную и особую опасность. Рассказываем, как защититься от осколков.

Используйте ненужные простыни. Нарежьте полосками ткань. Клеить на стекло такие полоски можно с помощью мучного клейстера. Разведите полстакана муки водой до консистенции жидкой сметаны. Затем влейте в кипящую воду, при этом помешивая ложкой. Варите не больше 30 секунд и процедите через марлю, чтобы избавиться от комочков.

Как заклеить окна газетами

Старые обычные газеты также пригодятся. Смажьте газету с одной стороны влажным мылом и поклейте на окна крест-накрест.

Как заклеить окна скотчем

Этот способ самый быстрый. Заклейте окна скотчем крест-накрест и по периметру окна. Чем больше размеры окна, тем больше полосок нужно сделать.

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